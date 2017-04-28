Bu gidişle cebinizdeki paraya, evinize, arabanıza göz diken dolandırıcılar, gün gelecek bilim insanlarından önce zamanı bile bükecekler.

Bir şeyi kolay yoldan elde etmek söz konusu olunca dolandırıcıların üstüne kimseyi bulamazsınız. Günlük hayatta bile onlarca dolandırılma tehlikesini atlattığımız şu günlerde, tam anlamıyla "çakalca" yöntemlerle başa çıkmak zorundayız.

Bu zaman kadar internete sızmış başlıca dolandırıcılık yöntemlerini listeliyor ve günlük hayatınızda bu tip girişimlere karşı daha dikkatli olmanızı istiyoruz.

Arabanızın kapılarını kontrol edin:

Hırsızların bu taktiği ile kapınızı kilitlediğinizi düşünüyorsunuz ama bozuk para sayesinde aslında kapınızın açık kalması sağlanıyor.

ATM'den gelen paranızı saymanız gerekiyor:

Ukrayna'da hırsızlar, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle banka ATM'lerinden para çalıyorlar. E bu tip yöntemlerin yaygınlaşması hiç şaşırtıcı olmaz doğrusu, zira para çıkış yerine gri tonlarda bir plaka koyan hırsızlar banka müşterisinin parayı almasını engelliyorlar. Müşteri, yardım almak için ATM'den uzaklaşınca da gri plakayı çıkarıp, paralarla beraber gözden kayboluyorlar. Ya da eksik para alıyorsunuz. Dikkat!

POS cihazları da masum olmayabiliyor:



Soldaki sahte cihaz, sağdaki ise gerçek! İ Tuş rengi solgunluğu sahte cihazlarda olur.



Aynı şekilde boyut farklılıkları da cihazın sahte solduğuna işaret eder. Sahteler daha yayvan boyutlara sahiptir. (solda)



Eğer kredi kartınız cihaza girdiğinde sadece ucu görünüyorsa cihaz sahte olabilir.​

ATM'lerdeki tuş takımlarına ve kart girişlerine dikkat edin:

Havaalanları en güvenilmez yerlerden birisidir:

Dolandırıcılar turistlerin çantalarına, onlar fark etmeden bir mermi bırakıyor ve X-Ray cihazından sorunsuzmuş gibi geçmeleri için onlardan para istiyorlar. Turistler uçaklarını kaçırmamak adına istenilen parayı veriyor.

Güvenli olmayan satıcılardan, kapıda ödeme yoluyla indirimli iPhone Almanın sakıncaları: