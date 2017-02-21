Hindistan’da meydana gelen olayda öldüğü zannedilerek defnedilmesi amacıyla mezarlığa götürülen bir çocuk, yolda uyandı.

Okuldan ayrılıp inşaatlarda amelelik yapmaya başlayan 17 yaşındaki Hintli çocuk, geçtiğimiz ay Karnataka’daki Dharwad bölgesinde başıboş bir köpek tarafından ısırıldı. Daha sonra şiddetli ateşi çıkan çocuk, en yakın hastaneye götürüldü. Doktorlar, çocuğun ailesine enfeksiyonun vücudunun tüm bölgesine yayıldığını ve yaşama şansının azaldığı gerekçesiyle bundan sonra yaşamına suni teneffüs cihazıyla devam edebileceklerini söylediler. Çocuğun kardeşi Sharanappa Naikar, daha sonra yaşananlarla ilgili Times of India’ya şunları söylemiş: ‘Doktorlar, Kumar’ın (kardeşinin adı) ancak suni teneffüs cihazıyla hayatta kalabileceklerini söyleyince biz de onu eve götürmeye karar verdik.’

Aile bireyleri Kumarı’ı eve getirdikten sonra bedeninde herhangi bir hareketlenme olmadığını fark etmişler ve öldüğünü düşünerek defin işlemlerini başlatmışlar. Son ritüelleri yerine getirdikten sonra defin işlemi için yola koyulan aile, evden yalnızca iki kilometre ayrıldıktan sonra Kumar’ın kollarının ve bacaklarının hareket etmeye başladığını fark etmişler.

Hindistan’ı her ne kadar buralardan teknoloji anlamında gelişmiş bir ülke gibi görsek de aslında ülkenin büyük bir kısmında insani bakımdan ciddi sorunlar baş gösteriyor. Örneğin ülkeye ziyarete giden birçok turistin yol kenarlarında cesetler görüp daha sonra apar topar ülkeyi terk ettiğine dair haberlere denk gelmiştik. Yani demek istediğim ülkedeki insanlara ve hayattayken sağlıklarına verilen değer (genelleme yapmıyorum ama büyük bir kesiminde öyle), maalesef oldukça düşük seviyelerde. Çocuğun başına gelenler de bunun yansımasından başka bir şey değil gibi geliyor bana.