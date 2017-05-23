Denizlerin 'büyük' ve sevimli canlıları mavi balinaların 270 kiloluluk dev kalbi ilk kez bir müzede hiçbir bozulma yaşanmadan sergileniyor.

Mavi suların sevimli ve tatlı canlıları balinalar, bu sevimli görünüşlerinin yanı sıra devasa boyutları ve ağırlıklarıyla da biliniyor. Öyle ki ortalama bir mavi balina 16 metre boya ve yaklaşık 20 tonluk bir ağırlığa sahip. Hal böyle olunca bu dostlarımızın ne kadar büyük bir kalplerinin olduğunu da tahmin etmek zor değil.

Mavi balinaların devasa kalplerini tüm insanlara göstermek amacıyla yola çıkan Kanada'daki Royal Ontario Müzesi, bir mavi balinaya ait olan 270 kilo ağırlığındaki kalbi ziyaretçilerine sergilemeye başladı. Sergilenmesi için yoğun çabalar sarf edilen bu kalbin herhangi bir parçalanma durumuyla karşılaşmaması için dört aydan uzun süre çalışmalar yapıldı.

Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan müze yetkilileri, üstün teknolojilerle bu organın korulması için çalışmalar yapıldığını ve doğru saklandığı sürece 1000 yıl boyunca bu kalbin saklanabileceğini söylüyor.