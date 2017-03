Öldürmeyen Ama 'Keşke Öldürseydi' Dedirten Silah: Salt Gun!

Ev güvenliğini sağlayabilmeniz için yeni bir silah geliştirildi. Silah, maruz kalan kişiyi öldürmüyor ama ölmeyi dilemesini sağlıyor.

Evinize hırsız girdiğini düşünün. Normal insanlar için bir insana ateş etmek, vicdani yükümlülüğü ağır bir durum olabiliyor. Evinize giren hırsız için önemli bir şey olmasa dahi, sizin eliniz o tetiği çekmeye gitmeyebilir. Bu durum son derece normal, çünkü insan vurmak gerçekten de kolay kolay sindirilemeyecek bir şey.

Bu tarz konularda, insanların içini rahat ettirmesi için yeni bir silah geliştirildi. Tuz Tabancası olarak adlandırılan silah, içinde bulundurduğu kimyasalları ateşleyerek sizi tehdit eden kişilere karşı korunmanızı sağlıyor. Bunu yaparken insan yaşamını tehdit edici bir unsur olmadığı için hiçbir ahlaki yükümlülüğe girmenize gerek kalmıyor. Bu silah sayesinde hem kendinizi hem de ailenizi koruyabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken çok iyi nişan becerilerinizin olmasına da gerek yok (Yeri geldiğinde küçük çocuğunuz bile kendisini koruyabilir). Silahın yarattığı etki belirli bir alanda yayıldığı için zorlanmadan güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Öncelikle belirtmem gerekiyor ki umarım hiçbir zaman bu tarz olaylarla karşılaşmazsınız, ancak bu durum dünyanın gerçeği. Bu tarz istenmeyen olaylar her yerde her an olabiliyor, bu yüzden kendi güvenliğimizi almak için çeşitli yollar denemek zorunda kalabiliyoruz. Örneğin, bayanlar biber gazı kullanarak kendilerini güvene almaya çalışıyorlar. Biber gazı veya şok tabancası sıkmak için hırsızın yanına gitmek gerektiği düşünülürse bu silah çok daha etkili gözüküyor.

Silahtan çıkan mermi, darbe ile patlayarak toz halinde kimyasallara dönüşüyor. Etkilerine bakacak olursak, geçici körlük, akciğer daralması ve temas halinde vücutta tahriş gibi özellikleri sayabiliriz. Mermiye veya patlama alanına maruz kalan kişi, bu etkileri yaklaşık 45 dakika boyunca yaşıyor. Açıkçası kendisini güvence altına almak isteyen kullanıcılar için muhteşem bir silah gibi gözüküyor. Unutmadan söyleyelim; silahın menzili yaklaşık 36 metre yani ev gibi ortamlarda rahatlıkla yetecektir. Silahın satış fiyatı ise 349 dolar olarak açıklandı.