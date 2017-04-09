Apple'ın iPhone 8'de kullanacağı OLED ekranlardan dolayı iPhone 8'in beklenenden daha geç duyurulacağı ortaya çıktı.

Bir süredir ortaya çıkan sızıntılarla birlikte Apple'ın bu yıl tanıtmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta Samsung tarafından üretilen OLED panelleri kullanacağı hakkındaki haberleri sizlere aktarmıştık. Ayrıca bu OLED panellerin Apple'a ciddi anlamda maliyetli olacağı da konuşuluyordu. Görünen o ki OLED ekranlar sadece Apple'a maddi olarak değil zaman ve teknoloji açısından da maliyetli olacak.

Drexel Harmon analistlerinden Brian White'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 8 ailesinde kullanacağı OLED ekranlara 3 boyutlu kamera yerleştirme konusunda güçlük çekiyor. Bu nedenle White, iPhone 8'in beklenenden daha geç tanıtılacağını söylüyor. Öyle ki Drexel Harmon'un iddiasına göre iPhone 8'i Kasım ayından önce göremeyeceğiz.

Apple arttırılmış gerçeklik teknolojisi için yatırım yapıyor

KGI analistlerinin açıklamalarına göre iPhone 8'de yer alacak 3 boyutlu kamera, yeni iPhone'ların arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle uyumlu olmasını sağlayacak. Aynı zamanda Apple, 3 boyutlu kameranın yanı sıra iPhone 8'i arttırılmış gerçeklik konusunda da güçlü bir cihaz haline getirmek için gerek yazılımsal gerekse donanımsal olarak destekleyecek.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıllarda Tim Cook, tarafına sanal gerçeklikle ilgili yöneltilen bir soruya sanal gerçekliğin geçici bir teknoloji olduğunu ancak arttırılmış gerçeklik teknolojisinin daha kalıcı olacağını düşündüklerini belirtmişti. Cook'un bu açıklamasına baktığımızda sonunda iPhone 8 ile birlikte Apple'ı da geleceğin teknolojilerinden biri olarak nitelendirilen arttırılmış gerçeklik teknolojisi alanında göreceğiz.