Ölenlerin Efendisi Sean Bean, Favori Ölüm Sahnesini Açıkladı!

Sean Bean, oynadığı filmlerde en çok beğendiği ölüm sahnesini açıkladı. Sean Bean'in oynadığı filmde ölmesi değil ölmemesi şaşırtıcı bir hal almaya başladı.

Sinema sektöründe bu işi çok iyi yapıyor dediğimiz insanlar bulunur. Örneğin, Jason Statham aksiyon filmlerinde çok iyidir, aynı şekilde Jim Carrey komedi denildiğinde akla gelecek kişidir ancak, bunlar arasında bir kişi var ki, ölümün olduğu yerde olmazsa olmazlarımızdandır. Evet dostlarım, Sean Bean’den bahsediyorum. Sayısız filmde oynamasına rağmen, bu filmlerin birçoğunda ölmeyi başaran Bean, “ölenlerin efendisi” olarak adlandırmamızı kabul ediyor.

Bu kadar ölüm sahnesi çeken bir adamın, haliyle favori ölümü de olacaktır. Sean Bean, bu soruya verdiği yanıtta, favorisinin Lord of the Rings(Yüzüklerin Efendisi) filmi olduğunu söyledi. Bu filmi izlemeyenleriniz çok azdır ancak söyleyelim, Sean Bean abimiz filmde Boromir karakterini canlandırmış ve bütün yaptığı kötü şeylere rağmen, Frodo’nun yüzükle birlikte orklardan kaçabilmesi için ölümüne savaş vermiştir. Sean Bean’in konuyla ilgili açıklamasında;

“Bu benim en sevdiğim ölüm sahnesi. Daha kahramanca bir ölüm istemezsiniz” dedi.

Zaten Sean Bean hayranlarına göre de iki ölüm arasında kalınmış durumda. Birisi Yüzüklerin Efendisi’nde yer alan kahramanca ölüm, diğeri ise Game of Thrones’da yer alan beklenmeyen ölüm. İkisi arasında benim favorim Yüzüklerin Efendisi, ancak şaşırma anlamında Game of Thones’un etkisi çok daha büyüktü diyebilirim. Aşağıdan hem Game of Thrones hem de Yüzüklerin Efendisi filminde, Sean Bean’in ölüm sahnelerini izleyebilirsiniz. Sizin Sean Bean’in oynadığı favori ölüm sahneniz hangisi?