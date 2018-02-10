Güney Kore’de Dünya’nın En Siyah Binası İnşa Edildi

Kış Olimpiyatları için tasarlanan bina o kadar koyu bir renge sahip ki uzaktan bakıldığında uzayın derinliklerine açılmış bir pencereyi anımsatıyor.

2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore ve Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında yürümesini sağlamasının yanı sıra oldukça hoş yapıların yapılmasına da vesile oldu. Güney Kore yüksek teknolojiliye sahip özel bir boya kullanarak Dünya’nın en siyah binasını inşa etti.

Mimar Asif Khan tarafından tasarlanan yapı şimdiye kadarki en kara mat siyah boya ile püskürtme yoluyla boyandı ve resimde gördüğünüz görüntüyü elde etmek için özel teknikler kullanıldı. 'Vantablack VBx 2' adı verilen özel boya ışığı %99 emerek uzayın derinliklerindeki siyaha oldukça yakın bir renk veriyor. Olası en karanlık pigment olan Vantablack'ın sprey boya versiyonuyla boyanan bina Olimpiyatlarda büyük ilgi topladı.

Dünyevi bir kara deliğe benzeyen binanın delikleri başlangıçta üç boyutlu olarak tasarlandı. Ancak oldukça koyu bir renge sahip boyayla boyandıktan sonra duvarlar 3 boyutlu görünümünü kaybetti.

Binanın içerisiyse, dışıyla zıtlık oluşturması amaçlanarak parlak bir beyaza boyandı. Turistlerin gezmesi amacıyla yapılan binanın içinde büyük bir su tesisi var ve ziyaretçilerin isteğine göre suyun akış yönü değiştirilebiliyor.

Uzayın derinliklerini inceleyen teleskoplardaki bozulmayı azaltmak ve parlatılmış merceklerde oluşan gereksiz ışık kırılmasını önlemek için geliştirilen Vantablack boyası, gelecekteki nesillere miras kalacak bir yapının da ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Peki, siz bu bina için ne düşünüyorsunuz?