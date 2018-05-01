Olloclip'ten iPhone X İçin 3 Yeni Kamera Lensi!

Aksesuar üreticisi Olloclip, iPhone X için özel olarak tasarladığı yeni kamera lenslerini piyasaya sürdü. Balık gözü, süper geniş açı ve makro olmak üzere üç parçadan oluşan lensler, birbirinden harika sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Bir mobil aksesuar üreticisi olan Olloclip, iPhone X için yeni kamera lenslerini piyasaya sürdü. Şirketin ‘Connect X’ adını verdiği yeni lens sistemi, hem çift arka kamerayı hem de ön kamerayı içine alıyor. Fakat TrueDepth teknolojisi de lensten etkilendiği için Face ID kullanmak için lensi çıkarmanız gerekiyor.

Bir balık gözü lensi, bir süper geniş açı lensi ve bir de makro lens olmak üzere üç ayrı lensten oluşan set, 99 dolarlık fiyat etiketi ile olloclip.com ve Amazon’da satışa sunuldu. Olloclip’in yeni lens seti Haziran ayında Apple Store’lardaki yerini de alacak. Seti aldığınızda iki ayrı lens ile karşılaşıyorsunuz. Balık gözü lensin üzerindeki vidalı kapağı çıkartarak makro lense de ulaşabiliyorsunuz.

Olloclip’in yeni makro lensi ile çekilen bir fotoğrafı aşağıda görebilirsiniz.

180 derecelik yeni balık gözü lensin çektiği fotoğrafa aşağıdan bakabilirsiniz.

Aşağıdaki iki fotoğraf, süper geniş açı lensin ne kadar başarılı olduğu net bir şekilde gösteriyor.

Olloclip’in yeni lensleri, şirketin eski iPhone X montaj kiti ile uyumlu değildir. Bu nedenle yeni lensleri kullanmak için yeni bir iPhone X montaj kiti almanız gerekecek.