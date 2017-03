Yeni Uncharted Oyununda Nathan Drake Olmayacak!

Uncharted serisinin 5. oyunu olacak olan Uncharted: The Lost Legacy’de Nathan Drake’in olmayacağı kesinleşti.

PlayStation dünyasının en popüler ve belki de en iyi serisi olan Uncharted, ilk olarak Drake’s Fortune adıyla 2007 yılında PlayStiation 3’e Naughty Dog yapımı olarak gelmişti. Seri Among Thives adıyla devam etmiş, Drake’s Deception ile de seri üçleme haline gelmişti.

Son olarak ise PlayStation 4’e gelen Uncharted 4: A Thief’s End, Türkçe adla gelerek Türkiye’de Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu adıyla piyasaya sürülerek farklılık yaratmıştı. 4. oyun belki de serinin en başarılı oyunu olarak dikkat çekerek 2016 yılında PS4’ün en iyi oyunu olarak değerlendirildi.

Şimdi ise Uncharted serisini en büyük bölümü olarak lanse edilen 5. oyun diyebileceğimiz ara oyun olan Uncharted: The Lost Legacy ise merakla beklenirken seriyi ve Nathan Drake’i sevenleri oldukça üzecek, hatta sinirlendirilebilecek detay geldi.

PlayStation Blog’da yayınlanan bilgide tüm seride ana karakterimiz olan Nathan Drake için Uncharted 4’ün son oyun olduğu bildirilirken, yeni oyuna en azından ikinci karakter olarak istemek istediklerini, ancak Nathan’ın serüveninde Uncharted 4 noktayı koyduğu için The Lost Legacy’de Nathan’a yer veremeyecekleri bilgisi veriliyor.

Uncharted 4’ün devamı niteliği taşıyacak, hatta DLC gibi beklenen The Lost Legacy, standalone, yani U4’e gerek duymayan ayrı bir oyun olacakken Bir Hırsızın Sonu’ndan kısa ama ortalama bir oyundan (örnek olarak The Last of Us: Left Behind verilmiş) uzun olacağı detayı da veriliyor.

Bakalım Nathan’dan vazgeçen ve yerini Chloe’ye bırakan Naughty Dog’a gelecek tepkiler ve yeni oyunun başarısı nasıl olacak, hep beraber göreceğiz.