Ölmeden Önce Deneyimlemeniz Gereken 7 Tren Yolcuğu!

Tren yolculuğu, dünyanın en eski ulaşım yollarındandır. Gelişen teknoloji trenleri ve yollarını her ne kadar değiştirse de onlarla kat edilen uzun mesafelerin insana çok fazla şey kazandırdığı kesindir.

Tarih sahnesinde önemli toplumları temsil eden birçok sanatçı, yazar ve düşünürün ortak noktaları tren yolculuklarıydı. Trende yazılmış şiirler, romanlar ve trenlerde geçen filmler hep sevilir. Vahşi Batı hikayelerinin en kilit noktaları trenlerdir. Savaşlar trenlerle şekillenmiştir.

Hal böyle olunca insanlığın demir yollarına ve trenlere olan bağı hiç bitmeyecekmiş gibi duruyor. Şu an oldukça gündemde olan bir ve Elon Musk projesi Hyperloop trenleri, sesten kat ve kat daha hızlı seyahat etmek için inşa ediliyorlar. Hatta, trenlerin ulaşım konusundaki tek rakibinin önümüzdeki yıllarda hava yolları olacağı söyleniyor. Lafı daha da fazla uzatmadan sizlere dünyanın en zevkli 7 tren yolcuğuna ve birbirinden zengin güzergahlarına doğru kısa bir tura çıkartalım:

İsviçre Alpleri'nin iki büyük dağının içinden geçen ve yolculara karlı Alp zirvelerini, düzinelerce öykünün yazıldığı çayırları gösteren Glacier Ekspresi:

Yeni Zelanda'daki yolcular, Christchurch ve Greymouth kentleri arasında 223 kilomtre boyunca fantastik manzaralara tanıklık ediyorlar:

Arjantin'in Salta şehrinden Şili’nin sınırına geçen bir sonraki güzergahta, dünyanın en yüksek tren yolculuğunu yapıyorsunuz. Engebeli arazi, inanılmaz derecede yüksek yolların inşa edilmesini sağlamış:

Ghan Ekspresi, yolcuları Avustralya'nın ateş kırmızısı çöllerinden geçirerek taşımacılığın sınırlarını zorluyor. Üstelik başka bir şekilde ulaşmanın son derece imkansız olduğu yerli bölgelerde de durağı var:

Afrika'nın en uygun fiyatlı demiryolu şirketi Shongololo Ekspres'teki yolculuğunuz kuzeyde Namibya çöllerinden, güneyde Zimbabwe'deki vahşi yaşam merkezlerine kadar gidiyor ve sayısız durağı var:

Trans Sibirya Demiryolları’nın akıl almaz güzergahının uzunluğu tam 14 gün! Vladivostok'tan Moskova'ya, sonsuz otlaklarla ve dünyanın en derin gölü olan Baykal’ı geride bırakarak eşsiz bir tecrübe kazandırmış oluyor:

Belgrad’tan Bar şehrine giden sıradaki güzergahta 435 köprüden, 254 tünelden ve Karadağ’ın Adriyatik sahillerinden geçiyorsunuz, hepsi sadece 10 saat sürüyor: