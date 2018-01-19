Ölmeden Önce Eşine Mükemmel Bir Şaka Yapan Kadın

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, annesinin ölmeden önce babasına yaptığı mükemmel şakaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Antonia Nicol adlı bir Twitter kullancısı geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir gönderide annesi Phendre'nin babası Nigel'e yaptığı son şakadan bahsetti. Antonia'nın bahsettiğine göre Kasım 2013 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce Phendre, eşinden çiçeklere iyi bakmasını istedi. Eşini çok seven Nigel de onu kırmayarak tutkuyla yıllar boyunca çiçeklere su vermeye devam etti.

Nigel yıllardır suladığı ve bakımını yaptığı çiçeklerden çok etkilendi ve hem eşinin bir hatırası olarak hem de alıştığı için onları taşınırken yanına almak istedi. Fakat Nigel çiçekleri toplarken hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı; çiçekler plastikti. Evet, Nigel uzun bir süredir plastik çiçekleri suluyor ve onlara bakım yapıyordu. E haliyle bu kadar bakımdan sonra çiçekler de çok canlı görünüyordu.

Hikayeyi heyecanla paylaşan Antonia, "Annem ölmeden önce babamdan banyodaki bitkileri sulaması için sıkı talimatlar verdi." ifadelerini kullanarak babasının taşınması sırasında bitkilerin sahte olduğunu farkettiğini takipçileriyle paylaşan bir tweet attı. Tweete babasının sahte bir eğrelti otunu sulayan bir fotoğraf da iliştirdi. Antonia'nın paylaşımı bir anda viral oldu ve 130 bin kez beğenildi 40 bin kezde retweet'lendi.

Viral olmasından sonra bir demeçte bulunan Antonia, annesinin 5 yıl boyunca savaştığını ancak 2013 yılında bu savaşı kaybettiğini söyledi. Ailesinin Güney Afrika'da yaşadığını belirten genç kadın o dönemin herkes için oldukça zor geçtiğini de sözlerine ekledi. Antonia, "Babam yıllardır plastik bitki suladığını öğrendiğinde, çok komik geldi ve onun bizim yanımızda olduğu hissini uyandırdı" dedi. Antonia'nın annesi ünlü cenazelerinde kullanılan bör sözü hayata geçirerek hayatını kaybetti: ( Son şakasını yaptı )