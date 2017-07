Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 20 Tablo!

Ölmeden önce birbirinden güzel bu sanat eserlerini görmelisiniz. Her biri farklı bir hikayeye sahip bu güzel resimleri sizler için listeliyoruz.

Ölmeden önce görmemiz gereken birçok şey var. İnsan yaşamının az olması -yani çoğumuza göre- belki de birçok eski ve yeni eseri görmemizi engelleyecek, ancak her insan ölmeden önce görebildiği her güzel şeyi görmeye çalışmalı. Bu bir efsane şarkıcıyı dinlemek olabilir, ya da ölmeden önce izlemesi gereken muhteşem filmler de olabilir. Bugün sizlere bunlardan farklı olarak, tarih boyunca yapılmış en görkemli tabloları göstereceğiz. Bir sanatçının elinde harikalar yaratan renklerin o büyülü yolculuğunu çok iyi yansıtan 20 tabloyu sizler için listeliyoruz. Her biri ayrı anlamlar taşıyan ve ustalıkla çizilmiş resimler;

Jackson Pollock - Yabanı Renk Patlaması

Picasso - Guernica

Tarihin en savaş karşıtı resimlerinden birisi. 1937’de İspanya’daki Guernica köyünün bombalanmasına tepki olarak çizilmiştir.

Andy Warhol - Marilyn Monroe

Oswaldo Guayasamin - Ternura

1980’lerin sonundan 2000 yılına kadar Latin Amerika’da yaşanan politik baskının, yoksulluğun ve bölücülüğün anlatıldığı resim.

Frida Kahlo - Dikenli Kolye ve Sinek Kuşu

Çağımızın en büyük kadınlarından birisi olan Kahlo, 1940 yılında eşinden boşandıktan sonra trafik kazası geçirir ve felç olur. Bu resim, 55 yaşında olan kadının yaşadığı acıyı anlattığı portredir.

Salvador Dali - Dalvision’da Lincoln

Bu görsel uzaklaştıkça Amerika Başkanı Abraham Lincoln’a daha çok benziyor.

Michaelangelo - Sistina Şapeli

Sürekli caps'lerini gördüğümüz resmin orijinal hali. 1508 - 1512 yılı arasında Vatikan’da çizilen bu şapele her yıl 5 milyon kişi uğruyor.

Gustav Klimt - Öpücük

Leonardo da Vinci - Mona Lisa

Resimlerin en ünlüsünü atlamak olmazdı. 1503 - 1506 yılları arasında çizilen resim, içerisinde bulundurduğu sayısız şifre ile tarihin en ünlü simgelerinden birisi olmayı başardı.

Van Gogh - Starry Night

Pierre-Auguste Renoir - Le Dejeuner des Canotiers

Marc Chagal - Ben ve Köy

Gerard Sekoto - Seçmenin Şarkısı

1940’larda Güney Afrika’daki işçilerin ritminin görsel bir temsilidir.

Pieter Bruegel - Babel Kulesi

Diego Rivera - Sueño de una tarde dominical en la Alameda Merkezi

Frida Kahlo’nun kocası Diego da dünyanın en ünlü ressamlarından birisiydi. Bu resimde Diego’nun Frida ile kurduğu çalkantılı ilişki ve dopdolu bir hayat anlatılıyor.

Jacques-Louis David - Marat’ın Ölümü

18. yüzyılın ilk modernist tablosu. Resimde radikal gazeteci ve Fransız Devrimi lideri Jean-Paul Marat’ın banyosunda öldürüldüğü resmediliyor.

Edvard Munch - Çığlık

Jacque-Louis David - Horatii’nin Yemini

MC Escher - Görelilik

1953 yılında ortaya çıkan resimde merdivenler yer çekimine meydan okuyor.

Chauvet Mağarası - Vallon Pont-d’Arc

Yaklaşık 30.000 yıl önce bilinmeyen sanatçılar tarafından yapılan tarih öncesi tablolar arasında en ünlülerden birisi.