Ölmek Üzere Olan Hastadaki Dövme Şok Etti: Diriltmeyin!

ABD’nin Florida eyaletinde, tıp dünyasında kolay kolay yaşanmayacak bir olay meydana geldi. Doktorlar artık ölmek üzere olan bir adamı operasyona aldıklarında üstünde “Sakın diriltmeyin!” yazılı bir dövmeyle karşılaştılar.

Florida, ABD’nin tıp etiği konusunda en sert yaptırımlara sahip eyaletidir. Hatta koşullar o kadar ağırdır ki artık ömrünün sonuna gelen yaşlı insanlar, çeşitli şikayetlerden dolayı operasyon geçirmek ya da hastanede uzun süre gözetim altında tutulmak istemezler.

New England Sağlık dergisinin haberine göre ismi verilmeyen 70 yaşındaki bir erkek hasta, kandaki yüksek alkol seviyesi ve yüksek dozda ilaç kullanımından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Adamın kronik bir akciğer hastalığı, şekeri ve kalbinde ritim bozukluğu bulunuyordu. Yani kısacası hayatta kalması için ciddi tıbbi müdahaleler gerekiyordu.

Fakat doktorlar ilk müdahale için hastanın üzerini çıkarttıklarında şu dövmeyle karşılaştılar:

“Do Not Resuscitate” yani "Sakın Diriltmeyin!” anlamına gelen bu söz doktorları ciddi bir ikileme sürükledi. Üstelik dövmedeki NOT kelimesinin altı özellikle çizilmiş ve dövme, yeni yaptırılmıştı.

Anlaşılan o ki yaşlı adam geçirdiği rahatsızlıklardan bunalıp tıpkı yazının başında bahsettiğimiz diğer yaşlı hastalar gibi, kötü sağlık önlemleri altında gözetimde tutulmak istememişti. Bu nedenle yüksek dozda ilaç alıp, bol miktarda alkol tüketmeyi planladı. Bu onun bilincini yitirmesine yol açacak ve muhtemelen gözlerini, bulunmak istemediği hastanelerden birinde açacaktı. Bu nedenle her şeyden önce bir dövmeciye gidip bu sözleri göğsüne yazdırdı.

“Sakın Diriltmeyin” ya da “Sakın yaşama döndürmeyin”

Sağlık personelleri, hastaneye üzerinde kimlik olmadan bırakılan bu adamın ailesine de ulaşamadı. Dolayısı ile dövmenin kendisinin mi yaptırmış olduğuna karar veremediler. Belki de adam, unutkanlık sorunları yaşayan birisiydi ve bu dövme başka birisi tarafından yaptırılmıştı.

Ekip bu durumdan emin olmak için çalışana ve operasyon yapmak için resmi karar verilene kadar ne yazık ki hasta öldü. Bu olayla birlikte ABD gündeminde DNR adı verilen hastane etiği ile ilgili kurallar, tartışma konusu oldu.