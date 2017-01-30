En Az 80.000 Kişi Halen Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor!

CNBC’nin yayınladığı rapora göre Amerika Birleşik Devletleri’nde hala en az 80.000 kişi tarafından Note 7 kullanılmaya devam ediyor.

Bildiğiniz gibi 2016’nın ‘bombası’ olarak dikkat çeken ve Samsung’un başına iş açan Galaxy Note 7 devri çoktan kapandı. Hatta geçtiğimiz hafta Note 7’nin neden patladığını da detaylı olarak açıklayan Samsung, iki ayrı batarya üretim hatası yüzünden Note 7’yi piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.

Buna rağmen 2017 ile beraber Galaxy Note 8’i piyasaya süreceğini söyleyen Samsung, ilk olarak ücretsiz değişim, ardından zorunlu iade programı ile Note 7’leri toplatmasına rağmen CNBC’nin yayınladığı rapora göre sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde hala 80.000 kişi Galaxy Note 7 kullanmaya devam ediyor.

Deyim yerindeyse ölümden ya da kendilerine zarar gelmesinden korkmayan bu denli kişinin dünya geneline yaydığımızda şahsi tahminime göre 200.000 kişi civarında olduğunu düşünüyorum.

Tabii aslına bakarsanız bu durum ölümden korkmaktan daha çok Galaxy Note 7’nin gerçekten başarılı bir telefon olmasından ibaret. Gerek tasarımı gerekse donanımı ile harikalar yaratan Note 7 sahibi olanlar telefonları hala patlamadığı için kullanmaya devam ediyorlar. Ancak Samsung’un gönderdiği güncelleştirmeler ile kullanılmaz hale getirdiği Note 7’lerin bu kadar kişi tarafından kullanılmaya devam ettiğine göre bu kullanıcılar o güncellemeleri yapmamış hatta tahminime göre ROM kullanımına geçmiş olmalılar.

Ancak eğer siz de bir Note 7 sahibi iseniz telefonu derhal kullanmayı bırakmanız önem taşıyor. Ancak özellikle “Birkaç sene sonra bu telefon iyi para eder” diyerek koleksiyonuna almayı planlayan kişilerin de telefonu kullanmadan kapalı bir biçimde kenarda tutmaları daha iyi olacak.