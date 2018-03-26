Ölü Bulunan ASELSAN Mühendisinin Babası Konuştu

2006 yılında ölü bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen’in babası Vehbi Başbilen konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında teknolojiler üreten ASELSAN’da mühendis olarak çalışırken ölü bulunarak arkasında pek çok gizem bırakan Hüseyin Başbilen’in babası Vehbi Başbilen, yaşanan olayların öncesinde oğluyla konuşmasını anlattı. Baba Başbilen, “Oğlum, ‘ABD’liler peşimde baba, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri. Bizimle çalış sana, istediğim maaş, koruma, araba, ev…’ diyordu” diyerek, bu olayların ardında Amerikalıların olabileceğini iddia etti.

Başbilen, “milli tank” projesinde çalıştığı sırada Amerika’dan sürekli teklifler alıyormuş. 4 Ağustos 2006’da ortadan kaybolan mühendis, 2 gün sonra aracında ölü olarak bulundu. ASELSAN’ın deneyimli mühendisi Hüseyin Başbilen’in neden ve kimler tarafından öldürüldüğü hala bilinmiyor. Baba Başbilen’in açıklamaları ise oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini kaldırabilir.

“Hüseyin, 1996’da ASELSAN AŞ’de stajyer olarak işe başladı. 1997’de ise tam zamanlı işe alındı. Makine mühendisiydi. Hızla yükselip başarılı projelere imza attı. Dizayn ve proje ekibinin başındaydı. Kanas silahları, gece görüşlü dürbünler, görev yaptığı ve başarıyla bitirdiği projelerdi. Hüseyin en son milli tank projesinin en önemli kilit ismiydi” diyen baba Başbilen, oğlunun savunma sanayi alanındaki çalışmalarını bu şekilde ifade etti.

Açıklamanın devamında Başbilen, “Hüseyin pek çok ülkeye görevli olarak gitmiştir. Amerika, Kanada, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya vb… O grubun sorumlusu idi. Öldürülmeden önce hatırladığım kadarıyla son gittiği ülke Amerika idi. Eve geldiğinde ‘Hoş geldin oğlum, nasıl geçti yolculuk’ dediğimde ‘Güzel geçti baba, Amerikalılar peşimdeler, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri, bizimle çalış sana istediğim maaş, koruma araba, ev vb. tekliflerde bulundular’ dedi. ‘Baba bu vatan benim vatanım, ben bu vatana hizmet etmek istiyorum, vatanımı çok seviyorum’ diyerek teklifi kabul etmedi” dedi. Başbilen, bu açıklamalarıyla Amerikan hükümetinin, milli tank projesinin başındaki mühendislerden birini kendi safına çekmek istediğini iddia etmiş oldu. Başbilen’in ölümünün ardındaki sır perdesi hala aydınlatılmış değil, ancak baba Başbilen’e göre bu olayın ardında Amerikalılar var.