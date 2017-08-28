Game of Thrones'un 7. Sezonunda Ölen Tüm Karakterler!

Game of Thrones’un 7. sezonu dün gece yayınlanan bölümle sonlandı. Bazı mantık hataları ile kapattığımız sezon, her sene olduğu gibi önemli oyuncularını öldürerek adından söz ettirdi diyemiyoruz, ancak son bölümde yaptığı hamlelerle bazı önemli oyuncuların öldüğünü gördük. Bugün paylaşacağımız haberde 7. sezonda ölen karakterleri listeleyeceğiz.
DİKKAT: Normal olarak yazımız spoiler içeriyor. 7. sezon hakkında spoiler yemek istemiyorsanız, sezon finalini izledikten sonra gelseniz daha iyi olur.
Obara Sand
Öldüğü Bölüm: 2. Bölüm - “Stormborn”
Öldüren: Euron Greyjoy
Nymeria Sand
Öldüğü Bölüm: 2. Bölüm – “Stormborn”
Öldüren: Euron Greyjoy
Tyene Sand
Öldüğü Bölüm: 3. Bölüm - “Kraliçenin Adaleti”
Öldüren: Cersei Baratheon
Olenna Tyrell
Öldüğü Bölüm: 3. Bölüm - “Kraliçenin Adaleti”
Öldüren: Jamie Lannister
Ellaria Sand
Öldüğü Bölüm: Bilinmiyor
Öldüren: Karakter dizide ölmedi, ancak kızının ölümünü izleyerek sonsuza kadar bir mağaraya kapatıldı. Ölmemiş olsa da Cersei’nin yaptığı bu intikamla ölmüş oldu. Ayrıca, karakterin oyuncusu Indira Varma, bir daha karakterin dizide yer almayacağını açıkladı.
Çok sayıda Lannister Askeri
Öldüğü Bölüm: 4. Bölüm - “The Spoils of War”
Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen
Randyll Tarly
Öldüğü Bölüm: 5. Bölüm - ”Eastwatch”
Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen
Dickon Tarly
Öldüğü Bölüm: 5. Bölüm - ”Eastwatch”
Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen
Thoros of Myr
Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”
Öldüren: Zombi ayı tarafından ısırıldıktan sonra donarak ölüyor
Benjen Stark
Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”
Öldüren: Jon Snow’u kurtarmak için kendini ak gezenlerin eline bıraktı.
Viserion
Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”
Öldüren: Gece Kralı
Petyr Baelish
Öldüğü Bölüm: 7. Bölüm - “The Dragon and the Wolf””
Öldüren: Stark
Tormund(Şüpheli)
Öldüğü Bölüm: 7. Bölüm - “The Dragon and the Wolf”
Öldüren: Gece Kralı ve Viserion
Tanınmayan askerleri saymazsak bu sezon 12 karaktere veda ettik. Ölümün en az olduğu bir zamanda bile bu kadar çok ölümü görmek Game of Thrones’a özgü olsa gerek.