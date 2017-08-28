Game of Thrones'un 7. Sezonunda Ölen Tüm Karakterler!

Ölülerin dizisi olan Game of Thrones'un bu sezonunda da birçok karakter hayatını kaybetti. 7. sezonda hayatını kaybeden karakterleri sıraladık.

Game of Thrones’un 7. sezonu dün gece yayınlanan bölümle sonlandı. Bazı mantık hataları ile kapattığımız sezon, her sene olduğu gibi önemli oyuncularını öldürerek adından söz ettirdi diyemiyoruz, ancak son bölümde yaptığı hamlelerle bazı önemli oyuncuların öldüğünü gördük. Bugün paylaşacağımız haberde 7. sezonda ölen karakterleri listeleyeceğiz.

DİKKAT: Normal olarak yazımız spoiler içeriyor. 7. sezon hakkında spoiler yemek istemiyorsanız, sezon finalini izledikten sonra gelseniz daha iyi olur.

Obara Sand

Öldüğü Bölüm: 2. Bölüm - “Stormborn”

Öldüren: Euron Greyjoy

Nymeria Sand

Öldüğü Bölüm: 2. Bölüm – “Stormborn”

Öldüren: Euron Greyjoy

Tyene Sand

Öldüğü Bölüm: 3. Bölüm - “Kraliçenin Adaleti”

Öldüren: Cersei Baratheon

Olenna Tyrell

Öldüğü Bölüm: 3. Bölüm - “Kraliçenin Adaleti”

Öldüren: Jamie Lannister

Ellaria Sand

Öldüğü Bölüm: Bilinmiyor

Öldüren: Karakter dizide ölmedi, ancak kızının ölümünü izleyerek sonsuza kadar bir mağaraya kapatıldı. Ölmemiş olsa da Cersei’nin yaptığı bu intikamla ölmüş oldu. Ayrıca, karakterin oyuncusu Indira Varma, bir daha karakterin dizide yer almayacağını açıkladı.

Çok sayıda Lannister Askeri

Öldüğü Bölüm: 4. Bölüm - “The Spoils of War”

Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen

Randyll Tarly

Öldüğü Bölüm: 5. Bölüm - ”Eastwatch”

Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen

Dickon Tarly

Öldüğü Bölüm: 5. Bölüm - ”Eastwatch”

Öldüren: Drogon ve binicisi Daenerys Targaryen

Thoros of Myr

Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”

Öldüren: Zombi ayı tarafından ısırıldıktan sonra donarak ölüyor

Benjen Stark

Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”

Öldüren: Jon Snow’u kurtarmak için kendini ak gezenlerin eline bıraktı.

Viserion

Öldüğü Bölüm: 6. Bölüm - “Beyond the Wall”

Öldüren: Gece Kralı

Petyr Baelish

Öldüğü Bölüm: 7. Bölüm - “The Dragon and the Wolf””

Öldüren: Stark

Tormund(Şüpheli)

Öldüğü Bölüm: 7. Bölüm - “The Dragon and the Wolf”

Öldüren: Gece Kralı ve Viserion

Tanınmayan askerleri saymazsak bu sezon 12 karaktere veda ettik. Ölümün en az olduğu bir zamanda bile bu kadar çok ölümü görmek Game of Thrones’a özgü olsa gerek.