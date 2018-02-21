Mavi Balina, Şimdi de Bursa’da Bir Gencin Canını Aldı

Mavi Balina oyunu genç insanların canını almaya devam ediyor. Son olay Bursa’da yaşandı.

2017’nin en çok konuşulan konularından biri olan Mavi Balina oyunu, Türkiye’den bir can daha aldı. Bursa’da ikamet eden 16 yaşındaki Ahmet P., arkadaşıyla oyun oynarken Mavi Balina oyunundan aldığı görev sonucunda kendisini gittiği halı sahanın tellerine astı. Arkadaşının ölümüne şahit olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde yaşanan olayın sır perdesi çözülmeye çalışılıyor. Tır şöförlüğü yapan Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., arkadaşı Batuhan K.’nın evine geçip oradan da beraber halı sahaya gidiyorlar. İddialara göre Mavi Balina oyununu Batuhan’la birlikte oynayan Ahmet, aldığı ipi halı sahanın tellerine bağlayıp bir tabure yardımıyla kendini oraya astı.

Olayı fark eden mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine arayarak durumu bildirmiş olsalar da, Ahmet için her şey çok geçti. Otopsisi yapılması için hastaneye götürülen Ahmet P.’nin cenazesi, olay hakkında daha net bilgiler sunacaktır.

Bilgisayara El Konuldu

Olayın ardından Batuhan K.’nın bilgisayarına el konulurken, olayın bir daha yaşanmasını önlemek için olayın arkasındaki isimler araştırılacak. Ahmet P.’nin abisi Mehmet P., “Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhan’larda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40’ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerin elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi gibi tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50’nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş” dedi.

Mehmet P., şu anda hastanede tedavi gören Batuhan K.’nın annesinin, oğlunun fotoğrafını paylaşarak, “Mavi Balina oyunu bu hale getirdi” mesajını yayınladığını söyledi. Ortaya çıkan kamera görüntülerine göre Ahmet P. ve Batuhan K.’nın olayın yaşandığı bölgeye beraber gittikleri ve yanlarında ip ve sehpa taşıdıkları görülmüş. Ahmet’in amcası Ömer Faruk P.’nin yaptığı açıklamalara göre bu bir cinayet. Batuhan’ın iyileşip sorgulanmaya hazır olduğunda her şeyin netlik kazanması planlanıyor. Belki de iki genç birden intihar edecekti, ancak Batuhan arkadaşını görünce sinir krizi geçirerek bir nevi intihar edemedi.

Mavi Balina felaketi tam bitti dediğimiz anda yeniden karşımıza çıkıyor. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan bu sorunun en kısa süre içerisinde çözülmesini diliyorum.