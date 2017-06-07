Ölümcül Bir Düşüşten Nasıl Sağ Kurtulunur?

Ölümcül bir düşüşten sağ çıkmak kolay değildir. Ancak birkaç adımı gözeterek, doğru düşüşle şansınızı artırabilirsiniz.

Ölümcül bir yükseklikten düşerken hayatta kalmanız mümkün olur mu? Uzmanlara göre bu mümkün. Hatta bazı uzmanlar, nasıl düzgün düşülürün eğitimlerini bile veriyorlar. Trafik kazalarından sonra en çok ölümle sonuçlanan kazalarda, yüksek bir yerden düşmeler ön plana çıkıyor. Düşüşlerde en tehlikeli yerlerin, zeminin beton olduğu şehir içleri olduğunu söyleyen bilim insanları, düşerken soğukkanlı olarak kendinizi uygun pozisyona getirebilirseniz hayatınızın kurtulabileceğini söylüyor.

Paraşüt atlama antrenörleri, insanları düz bir şekilde ileri veya geri düşmeye teşvik eder. Ayrıca düşerken kendinizi rulo yapmak, vücudun etli taraflarının yuvarlağında etkisiyle enerjiyi emmesini sağlar.

Terör saldırıları, köpek balığı ısırıkları, Ebola salgınları ve diğer birçok tehlikeden korkuyoruz, ancak her yıl 420.000’den fazla insanın ölümüne sebep olan düşerek ölmeyi göz ardı ediyoruz.

Düşerken olur da bilincimizi sakin bir şekilde koruyabilirsek, ilk yapmamız gereken şey kafamızı sağlama almak olmalı. Kafaya alınacak sert bir darbe, anında hayatın sonlanmasına sebep olabilir. Kafayı sağlama aldıktan sonra dik düşmeyi de önermeyen bilim insanları, daha yatay bir düzende düşülmesi gerektiğini belirtiyor.

30 metre ve daha üstü düşme kazaları, ne kadar önlem alınırsa alınsın ölümcül kazalar olarak geçiyor. Araştırmacılara göre düşmeden kurtulmak isteniyorsa bir yavaşlatma sağlanması gerekiyor. 2016 yazında Luke Aikens isimli bir profesyonel paraşütçü, bu olayı birinci elden test etti. 25.000 feet(7620 metre) yükseklikten paraşüt olmadan atlayan profesyonel paraşütçü, Güney Kaliforniya çölünde bulunan 30 metrelik bir ağa çarparak kurtuldu. Normalde böylesine yüksek bir yerden düştükten sonra kurtulmayı beklemenin bir anlamı olmaz. Ancak Aikens, gideceği yeri belirleyerek kendisini yavaşlatmayı başardı.

Bu olay gibi birçok mucizevi olayın gerçekleştiğini 30 metreden daha az düşüşlerde doğru düşüşle yaşamanın mümkün olduğunu unutmayın. Elbette bunu test etmenin anlamı yok, yani 'Webtekno, hadi bunu da test et' gibi sorular gelmesin. Siz iyisi mi, kendinizi sağlam bir yerde tutun.