Daha önce Novartis'in yine kan kanserinin bir başka çeşidi için çocuklara yönelik olarak çıkardığı tedavi biçiminin onayından sonra, Gilead adlı firmanın yetişkinler için çıkardığı astronomik fiyat etiketine sahip bu tedavi, ümit veriyor.

Amerikan İlaç Dairesi’nin ciddi anlamda ölümcül etkilere sebep olan bir kanser çeşidinin yeni ve ümit verici bir tedavi yöntemi için Çarşamba günü onay vermesi, çaresiz hastalara umut oldu.

Gilead Sciences’ın gerçekleştirdiği tedavi, hastaların beyaz kan hücrelerinin alınarak, üzerinde oynandıktan sonra tümörlere yeniden enjekte edilmesine dayanıyor. CAR-T olarak adlandırılan tek seferlik tedavi, ileri seviyede hastalar için beklenmedik sonuçlar ortaya koydu.

Gilead’ın ‘Yescarta’ adıyla satışa çıkaracağı bu tedavi biçimi, FDA’nın onayını alan ikinci CAR-T çeşidi olmakla birlikte, birincisini çıkaran Novartis’in Ağustos ayında onaylanan tedavi biçimi çocuklara yönelikken, bu tedavi ise yetişkinleri hedefliyor.

Gilead’ın terapisi, tek seferlik tedavi için 373.000$’a mal oluyor. Tabii miktarın bu denli yüksek oluşu, sigorta firmaları ile sağlık çalışanları arasında tartışmaya neden olacaktır. Novartis’in Kymriah adını verdiği tedavi ise, hasta başına 475.000$’a mal oluyor.

Novartis’in uyguladığı tedavi biçiminin bir dozu, hastaların %83’ünün 3 ay sonra kanserden kurtulmalarını sağlıyor. Kanserin farklı bir türünü hedef alan Gilead’ın tedavi yönteminde ise bu oran üçte bire düşüyor.

Gilead’ın uyguladığı tedavi, sadece Amerika’da her yıl ortalama 30.000 Amerika’lının yakalandığı çabuk yayılan bir kanser biçimi olan ‘diffuse large B cell lymphoma’ olarak adlandırılan kanser tipine yönelik.