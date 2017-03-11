Ölümden Sonra Bilincimizi Kaybeder miyiz?

'Diriltme tıbbı' üzerine çalışma yürüten bir araştırmacı, öldükten sonra insanın bilincinin kaybolup kaybolmadığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Biz insanlar, bilincimizle kendimizi ve çevremizi tanıyoruz. En ufak bir bilinç kaybında bile kendimiz olmaktan çıkıyoruz ve yaşamamız, bizim için tekrar bilincimizi kazanana kadar pek de bir anlam ifade etmiyor. Peki insan hayatında bu kadar önemli olan bilincimiz, ölümden sonra yok oluyor mu?

Konuyla ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştiren Stony Book Üniversitesi'nden Sam Parina, kalbinin durmasıyla ölen insanları tekrar diriltmek için "diriltme tıbbı" alanında çalışıyor ve duran kalplerin tekrar çalışmasını sağlayarak insanları ölümden döndürüyor. Parina, bu insanların bilincini kaybetmeden tekrar hayata döndüğünü söylüyor.

Parina'nın bu açıklamalarına göre insanlar, öldüğü zaman bilincini kaybetmiyor ancak ölüm anının üzerinden daha fazla zaman geçtiğinde bilincin kaybolup kaybolmadığı konusu hala gizemini koruyor.

Ayrıca bu konu, bilincin beyinde olmadığını da gündeme taşıyor. İnsan beyni, ölümle birlikte kan akışı durduğunda hücreler bir süre ölmemesine rağmen çalışmayı durduruyor ve buna rağmen bilincin kaybolmaması, bilincin beyinde olup olmadığı konusunda da şüpheler yaratıyor.