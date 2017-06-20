Tesla'nın Otopilot Kazasıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıkıyor!

Geçtiğimiz yıl Tesla Model S'nin karıştığı kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmişti. Yeni açıklanan raporlar, kaza hakkında daha geniş bilgi sağlıyor.

Ulusal Nakliye Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan bir rapora göre, Tesla Model S'nin sürücüsü Joshua Brown, kazada hayatını kaybetmeden önce, otopilot tarafından, kontrolü otopilottan alması yönünde defalarca uyarıldı. Uyarılara rağmen Brown, ellerini direksinda tutmadı ve sonrasında ise kaza gerçekleşti.

Kazanın yeni ayrıntıları, Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu'nun 2016'da gerçekleşen olayla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası olarak toplanan deliller ile ortaya çıktı.

7 Mayıs 2016'da meydana gelen kaza, kendi kendine yol alabilen akıllı otomobillerin karıştığı ilk kaza olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Özerk otomobillerin ortaya çıkması, tarihin büyüleyici bir anını oluşturdu. Çünkü yeni teknoloji daima toplum tarafından ilgi çekici bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Tesla kazaya karıştığında da sigortası bulunuyordu. Kanıtlar, 2015 Model S70D'nin karıştığı kazada, Brown'ın arabayı, trafikle ilgili hız kontrol sistemi ve Autosteer gibi otomatik kontrol sistemleri kullanarak çalıştırdığını ortaya koydu.

Kanıtlarda da belirtildiği gibi Brown, aracın kontrolünü elinde bulundurması gereken 37 dakikalık sürüş boyunda yalnızca 25 saniyelik bir sürede direksiyonu tutmuştu. Otopilot yolculuklarının çoğunda 'Direksiyonda Eller Tespit Edilemedi' uyarısı olduğunu ve buna uyulmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca Brown, kaza esnasında frene basmadı ve kaza öncesindeki hızı ise saatte 74 kilometreydi. Bu rakam, hız sınırı olan 65 kilometrenin üstünde bir hız anlamına geliyor. Anlaşılan o ki, sürücü, otopilotun bir hamle yapmasını bekledi veya dalgındı ve olayın farkına varamadı.

Raporlar, Tesla'nın otopilotunda bir sorun tespit edememiş olsa da uzmanlar, Tesla'nın Autopilot'unu kullanırken sürücülerin hala dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.