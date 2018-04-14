Ölümü En Acı Şekilde Deneyimleyen Adam: Hisashi Ouchi

1999 yılında Japonya'da meydana gelen Tokaimura nükleer kazasında hayatını kaybeden santral teknisyeni Hisashi Ouchi, ölümü en acı şekilde deneyimleyen insanlardan biri oldu.

Tarihler 1999 yılı 30 Eylül'ü gösterirken yakıt üretim tesisinde görevli olan iki çalışan, güvenlik kurallarını ihlal ederek sıvı uranyum çözeltisini karıştırdı. Bu aşamadan sonra zincirleme reaksiyon baş gösterirken radtoaktif madde hızlı bir şekilde yayılma gösterdi. Çalışanlardan üçü, kazadan 3 ay kadar sonra radyasyon hastalığından öldü, 400'den fazlası da çeşitli miktarlarda radyasyona maruz kaldı. ( Uyarı: En altta kurbanın hassas bir görseli bulunuyor)

Ancak bu çalışanlardan biri olan Hisashi Ouchi, hayatını çok acı verici bir şekilde kaybetti. Radyasyona maruz kalan çalışanlardan biri olan Ouchi, arkadaşlarına göre çok daha yüksek miktarda radyoaktif maddeden etkilendi. 35 yaşındaki işçinin kaza sonra vücudunda bulunan kromozomlar zarar gördü. Tedavi sürecine geçen işçinin durumu hiç iyiye gitmiyordu. Her geçen gün 20 litre kadar su kaybeden Hisashi Ouchi'nin derisi her geçen gün biraz daha iç organlarından ayrılmaya başladı. İlerleyen süreçte santral çalışanının organları işlevini tamamen yitirdi ve kalbi toplamda 49 dakika süreyle 3 kez durdu. Normal şartlarda maruz kaldığı yüksek dozdaki radyasyon sebebiyle hemen ölmesi gereken çalışan, gerek Japonya'da gerekse de diğer dünya ülkelerinin merakından dolayı uzun bir süre boyunca makineler yardımıyla hayatta tutuldu. Bu, radyasyonun insan vücuduna verdiği zararın nasıl olabileceğinin merakıydı ve Ouchi bu merakın giderilmesi uğruna 83 gün boyunca yaşatıldı.

( Ouchi'nin kromozomları yok olma seviyesine geldi, beyaz kan gücresi sayısı neredeyse sıfırdı ve vücudunda ciddi yanıklar vardı. )

Hisashi Ouchi'nin, zorla yaşatıldığı dönemde, bilincinin açıldığı bir zamanda hırıltı ile hemşirelere, "Artık daha fazla dayanamıyorum, ben bir kobay değilim" dediği iddia ediliyor. Bugün ülkemizde de nükleer santrallerin yapılması gündemdeyken ve bilim ile etik arasındaki açı her geçen gün biraz daha artarken tarihten ders çıkarılması gerekiyor. Bir nükleer santral inşası sürecinde olası bütün problemler göz önüne alınmalı ve o şekilde hareket edilmelidir.

DİKKAT HASSAS GÖRSEL!