Uçak Pilotu Çakılmaktan Son Anda Kurtuldu! (Video)

Pilot Chad Barber, gökyüzündeki yeteneklerini göstermek isterken büyük bir hata yaparak motorun durmasına neden oldu. 45 saniye boyunca çalışmayan motor, uçağın çakılmasına saniyeler kala çalışmaya yeniden başladı.

Bir uçakla gökyüzüne çıkmış ve yerden 2500 fit yani 750 metre yüksekteyseniz başınıza gelebilecek en korkunç şey nedir? Elbette ki uçağın motorunun aniden durmasıdır. Ne yazık ki geçtiğimiz Mayıs ayında Florida’daki Pompano Plajı’nın üzerinde bir uçuş gerçekleştiren pilot Chad Barber’ın başına tam olarak bu geldi.

Barber, pilotluk yeteneklerini göstermek için uçağın burnunu semaya kaldırdı ve yükselmeye başladı. Fakat bu çok sağlıklı bir hareket değildi çünkü uçağın uzun süre bu pozisyonda kalması motorun çalışmak için depodan yeterli yakıt alamamasına neden oldu ve uçak, sakin bir şekilde yere doğru süzülmeye başladı.

Yaklaşık 45 saniye boyunca çalışmayan motor, Barber’ın yere çakılacağını düşündüğü anda yeniden çalışmaya başladı ve bu sayede Barber yere çakılmaktan kurtuldu. Üstelik tüm bu olanlar Barber’ın uçuş kamerası kayıttayken gerçekleşti. Chad Barber’ın korkunç ve bir o kadar eğlenceli deneyimini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.