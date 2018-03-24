Ülkenin veri tabanı Aadhaar’dan kaynaklı ardı arkası kesilmeyen güvenlik açıkları, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nde tartışılmaya başladı. Hint vatandaşlarının kişisel bilgileri güvende değil.

Hindistan’ın Aadhaar veri tabanı üzerinde oluşan güvenlik açığı nedeniyle 1.1 milyardan fazla Hint vatandaşının kişisel verileri tehlike altında. Açıktan yararlanarak verileri ele geçiren kötü amaçlı kişiler bunları, banka hesabı açmak, kredi başvurusu yapmak, vergi beyannamesi vermek ve mülk alım satımında kullanabilirler.

Henüz çok yeni olduğu için yetkililer güvenlik açığının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçındı. Ancak sızıntılara göre güvenlik görevlileri farklı hiç bir şey yapmadıklarını savunuyorlar ve açığın neyden kaynaklandığı belirlenemedi. Aadhaar kimlik numaraları ve banka bilgilerinin savunmasız olması Hint vatandaşlarına büyük sorunlar açabilir.

Aadhaar geçmişte de bi dizi güvenlik sorunu yaşamıştı. Bu yılın başlarında Aadhaar yönetici kimliği ve şifresini çalan hackerlar, WhatsApp üzerinden 8 dolara kişilerin isim, adres, fotoğraf, telefon numarası ve e-mail adreslerini paylaştılar. Veri merkezi yıllar boyunca yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok eleştiri aldı. Hatta Hindistan Yüksek Mahkemesi Aadhaar’ın anayasal geçerliğini denetlemeye başladı. İlerleyen günlerde Aadhaar’ın işine son verilme ihtimali bunuluyor.