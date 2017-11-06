Olympus, profesyonel amaçlarla kullanılmak üzere, profesyonel amaçlara yönelik geliştirilen yazılımlarla uyumlu çalışabilen akıllı gözlüğü EyeTrek Insight EL-10'u tanıttı.

"Augmented Reality" yani "Artırılmış Gerçeklik" son zamanlarda epeyce gündemimizde olsa da, bildiğiniz gibi buna ilişkin donanımlar ve giyilebilir teknolojiler bundan çok daha gerilere dayanıyor. 2013 yılında Google'ın duyurduğu "Google Glass" ile oldukça gündemde olan akıllı gözlük teknolojisi gündemi meşgul etmesine rağmen bir türlü tam anlamıyla bir çıkış gerçekleştirilememişti.

Daha sonra ise Google, "Google Glass"ı bir tür profesyonel alana yönelik bir cihaz haline getirmek için çalışmalara başlamıştı. Ancak bugün Olympus daha hızlı davranarak her gözlüğe uyarlanabilir ve profesyonel yazılımlarla birlikte çalışacak modüler akıllı gözlüğü EyeTrek Insight EL-10'u 6 Aralık'ta çıkaracağını duyurdu. 1500 dolar gibi bir etiketle satışa çıkacak olan ürünün ise en önemli özelliği, koruyucu gözlükler de dahil olmak üzere tüm gözlüklerle birlikte çalışabiliyor olması.

Siparişinize göre istediğiniz arayüzle çalışacak olan ürün, yine isteğinize göre, üç eksenli ivmeölçer ve ciroskop gibi özelliklere sahip olacak. Eğer bir yazılım tercih etmezseniz Android arayüzüyle çalışacak olan ürünün ise kontrol mekanizması, cihazın gözlüğün yan tarafına takmanızı sağlayan apartının üzerinde bulunan dokunmatik kısım olacak.

1,992 x 1,216 çözünürlükte bir kameraya sahip olan cihazın QR kod okuma gibi bir özelliği de var. 1 GB Ram ya da 8 GB Rom seçenekleriyle gelecek olan cihazın Wi-Fi ve Bluetooth desteği de olacak. Hem de kulaklık jakı ile birlikte. Cihazın var olan tek problemi şarj ömrünün 30 ila 60 dakika arasında olması. Ancak Olympus bunu yedek bataryalarla aşacaklarını söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu cihaz profesyonel alanda tutar mı?