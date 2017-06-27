OmniVision, PDAF ve zHDR destekli yeni telefon kamera sensörlerini duyurdu. Yeni kameralar, üst seviye akıllı telefonlarda kullanılacak.

Günümüzde telefonların kamerası o kadar fazla gelişti ki fotoğraf makineleri, profesyonel olarak bu işi yapmayan kişiler tarafından unutuldu gitti. Elbette bir fotoğraf makinesinin sunduklarını tam olarak sunmayan telefon kameraları, her yeni amiral gemisinde üzerine bir ekleyerek yoluna devam ediyor.

Telefon kamera üreticisi OmniVision, PureCel Plus-S pixel mimarisini içeren 1.12 mikronluk yeni fotoğraf makinesi sensörünü duyurdu. OV16B10 model numarasıyla gelen sensör, son derece yüksek hassasiyetli görüntüleme ve faz tespit otofokusuna(PDAF) sahip.

OmniVision’a göre 16 megapiksellik OV16B10 sensörü yeni amiral gemileri için tasarlandı. İkili kamera kurulumlarında görüntü birleştirme özelliğini destekleyen yeni sensörler, 16 megapiksel çözünürlüklü görüntü alabilmenin yanında, zHDR ile saniyede 30 FPS video çekimleri yapabilecek.

zHDR sayesinde HDR modunda canlı önizleme ve video kaydı sorunsuz bir şekilde yapılacak. Son olarak OmniVision OV16B10 sensörü 60 FPS’de 4K videolar kaydedebilirken, 1080p, 720p videoları 120 FPS’de kaydedebiliyor.

Telefon kameralarının yakın zamanda gece çekimlerine yönelerek iyi olan gündüz çekimlerinin yanına başarılı gece çekimlerini de eklemesini bekliyoruz.