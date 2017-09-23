Ömrü Uzatmanın Yolu Bulundu: Haftada 5 Gün Egzersiz!

Bilim insanları yaptıkları araştırmanın sonucunda haftada 5 gün egzersiz yapanların daha uzun yaşadığını tespit etti.

Kanada'da McMaster üniversitesinde yapılan araştırmaya göre daha uzun bir hayat yaşamanın sırrı haftada 5 gün fiziksel aktivite yapmaktan geçiyor. Bu reçeteye uymak kalp rahatsızlıklarını yaşama ve dolayısıyla ölüm riskini azaltıyor.

The Lancet dergisinde yayınlanan makaleye göre üniversitedeki bilim insanları 17 ülkeden 130 bin insanın katılımıyla bu araştırmayı gerçekleştirmiş. Kişilerin 7 yıl boyunca izlendiği çalışmada haftada kaç gün egzersiz yaptıkları sorusu yöneltilen kişilerin yaşama süreleri ortaya çıkarıldı. Araştırmanın sonucunda haftada 750 dakikadan fazla hızlı yürüyüş yapan kişilerin ölüm seviyesinin %36 azaldığı görüldü.

Bilim insanları önemli bir noktaya daha değindi. Fiziksel aktivite, yani gün içinde işe yürüyerek gitmek ya da ev işlerini yapmak gibi eylemler de koşmak, spor yapmak ile yakın etkiye sahip. Bu şekilde herkesin hayatına fiziksel aktivite katması durumunda ölüm oranlarının %8 azaltılacağı paylaşıldı.