Ömrünüzü En Az 10 Yıl Uzatacak 5 İyi Alışkanlık!

Uzun ve sağlık bir hayat için uygulamanız gereken bu 5 alışkanlıkla ilgili bilmeniz gereken önemli detay ise şu: Bu alışkanlıkları uygulamaya, olabildiğince genç yaşta başlamalısınız.

Harvard Üniversitesi'nde, 123.000 gönüllü üzerinde, 'spesifik alışkanlıkların yaşam kalitesi ve süresi üzerine etkisi' isimli bir araştırma yapıldı. Her kesimden, her yaştan ve her cinsiyetten gönüllülerle yapılan bu sözlü araştırma neticesinde ispatlı örnekleriyle, uzun ve sağlık bir yaşam için gerekli olan 5 kritik alışkanlık belirlendi. Söz konusu alışkanlıklar bu insanların hayatında öylesine önemli etkiler yaratmış ki, bir çoğumuza 'klişe' olarak gelecek ayrıntılar onların hayatını değiştirmişti! Öyle ki, bunları uygulayan erkekler uygulamayan erkeklere kıyasla 12, kadınlar ise 14 sene daha uzun bir yaşam beklentisinde idi. Ve nitekim yapılan testler de, bu beklentileri boşa çıkarmadı.

Bu sonuçlar yalnızca bizler için değil, çalışmanın yürütücülerinden epidemiyoloji profesörü Meir Stamfer için de şaşkınlık vericiydi! Şöyle diyor Meir Stamfer: "Bu çalışmayı yürütürken belirttiğimiz alışkanlıkların yaşam sürelerinde ve hayat kalitesinde pozitif etki yaratacağını tahmin ediyorduk, ama bu denli büyük bir farkı hiçbirimiz beklemiyorduk."

Çalışma, yapılan sağlık harcamaları dünya ortalamasının epey üzerinde olan ABD'de gerçekleştirildi. Çalışma neticesinde de, yaşamsal etkisi bulunan kötü alışkanlıkların ABD'de yaşam süresi beklentisini düşüren en büyük faktör olduğunun altı çizildi. Ancak şunu söylemekte fayda var: Söz konusu sonuçlar ABD'ye özgü değil, dünya genelinde de benzer etki ve sonuçlar mevcut.

Evet, gelelim bu 5 alışkanlığın ne olduğuna... Fakat önce küçük bir not düşelim: Dünyada, bu 5 alışkanlığın hepsini uygulayan kişilerin oranı yalnızca %8!

1. Sağlıklı beslenme

Sebze ve meyve ağırlıklı, kırmızı etin daha az tüketildiği, doymuş yağlardan ve elbette ki şekerden uzak bir beslenme düzeniniz olmalı.

2. Kilo kontrolü

Vücut ağırlığının (kg olarak) boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle ortaya çıkan vücut kitle indeksinin 18,5 - 25 arasında olması gerekiyor.

3. Düzenli egzersiz

İçeriği insandan insana değişmekle beraber çalışmada geçen egzersiz tanımı günlük düzenli şekilde gerçekleştirilen ve en az 30 dakika süren, görece ılımlı, yürüyüş ve koşu gibi aktiviteleri kapsıyor.

4. Kontrollü alkol tüketimi

Çalışma, belli sınırlar çerçevesinde tüketilen alkolün olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ortaya koysa da; sınırlar aşıldığında hem bağımlılık, hem de sağlığımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğimizi unutmamalıyız.

5. Sigaradan uzak durma

Sigarasız bir hayat, bu 5 alışkanlık içinde uygulaması en zor olanı değil! Zira yapılan çalışma, sağlıklı beslenme veya düzenli egzersiz'i yaşamımıza dahil etme hususunda da (en az sigarayı bırakmak kadar) zorlandığımızı göstermiş. Yani yapılması gereken, diğer bir deyişle 'doğru olanı' biliyoruz. Ama hangi konuda olursa olsun; iş uygulamaya geldiğinde, 'ertelemeyi' yeğliyoruz.

Hayatı ertelemeyin...