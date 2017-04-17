'OMÜHENDİS' Kariyer Günleri 20 Nisan'da Başlıyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi IEEE Omü Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği, Omühendis Kariyer Günleri etkinliği 20-21 Nisan'da gerçekleşecek.

İş hayatında, günümüz mühendis adaylarını bekleyen en büyük sıkıntı tecrübe eksikliğidir. Rekabetin bol olduğu zorlu mühendislik sektörü, işe alacağı mühendislerden “Ne yapacağını bilen!” mühendis olmalarını beklemektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi IEEE Omü Öğrenci Topluluğu da, mühendislik sektörünün önde gelen firmalarını ve bu firmalarda çalışan alanında uzman kişileri, tecrübelerini aktarmak üzere mühendis adayları ile Omühendis Kariyer Günleri etkinliğinde buluşturmayı hedeflemekte.

Gelenekselleştirmeyi hedefledikleri bu etkinlikleri 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde olmak üzere 2 gün sürecek. Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu bu etkinliğin, öğrencilerin akademik kariyerlerini ve gelecekteki iş hayatlarını şekillendirmede önemli rol oynayacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte öğrenciler, mühendislik firmalarını da yakından tanıma fırsatı elde edecekler.

20 Nisan'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayacak olan etkinliğe tüm takipçilerimiz davetlidir. Etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.