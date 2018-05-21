Kulaklığı İçin On Binlerce Ön Sipariş Alan Şirket İflas Etti

Geliştirdiği 3D kulaklıklar için on binlerce ön sipariş olan Ossic şirketi, ürünü seri üretime geçiremediklerini ve şirketi kapatacaklarını açıkladı. Ön sipariş veren on binlerce kişi ise ne paralarını geri alabilecek ne de kulaklıklarına kavuşacak.

Özellikle VR deneyimi sırasında oluşturulan sanal ortamdaki sesleri üç boyutlu olarak dinlemeyi mümkün kılan üst seviye bir kulaklık üreten Ossic şirketi, bu kulaklığı geliştirmek için fon toplamaya başlamıştı. On binlerce ön sipariş sonrasında Kickstarter'da 2,7 milyon dolar, Indiegogo'da ise 3,2 milyon dolar toplamayı başaran şirket, şimdi ise şirketi kapatacaklarını açıkladı.

Yaptıkları açıklama ile başarısız oldukları ve destekçilerini yüz üstü bıraktıkları için son derece üzgün olduklarını belirten şirket, performanslı ve üretime hazır bir ürün geliştirseler de bu ürünü seri üretime sokma konusunda başarısız olduklarını dile getirdi. Ön sipariş veren kişilerin ürünlerine sahip olamayacaklarını söyleyen şirket, kulaklığı seri üretime geçirmek için geliştiricilerin maaşsız çalışma gibi tüm imkanları kullandığını belirtti.

Ossic X olarak adlandırılan kulaklıklar 22 binin üzerinde ön sipariş almış, fakat Ossic, geçtiğimiz ocak ayında yalnızca 80 kişiye 999 dolarlık geliştirici seviye kulaklıklarından göndermişti. On binlerce sipariş alan şirket toplamda yalnızca 250 birim üretmeyi başardı ve bunları da birkaç düzine Kickstarter destekçisine gönderdi. Bu çöküşün en büyük nedeni Ossic’in dış yatırımcılardan herhangi bir yatırım elde edememesi olduğu düşünülüyor.