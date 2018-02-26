Ön Kamerasını İçinde Saklayan Telefon: Vivo Apex!

Akıllı telefon dünyasındaki çerçevesiz ekran furyası hız kesmeden sürerken, üreticilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu ön kamera ve sensörleri kaldıramamak oluyor. Bu konuya kendince bir çözüm getiren Vivo, kamerayı bir çekmeceye yerleştirip cihazın içine koydu ve ekrandaki çerçeveleri yok etti.

Akıllı telefon üreticileri, daha geniş ve çerçevesi olamayan ekran tasarımlarıyla karşımıza çıkıyorlar. Ancak çerçevesiz bir telefon üretmek, ön kamera ve çevresindeki sensör donanımları yüzünden neredeyse imkansız bir hal alıyor. Apple iPhone X ile birlikte ekranı olabildiğince genişletip, söz konusu sensörlere bir çentik içinde yer vermeyi tercih etmişti. Samsung ve Google gibi üreticiler çerçeve oranlarını azaltmayı deneseler de bir yere kadar gidebildiler.

Ekranı genişletmek için çareyi başka bir yöntemde bulan Vivo, ön kamerayı açılabilir bir çekmece şeklinde tasarlayıp cihazın üst kısmına yerleştirdi. MWC 2018 etkinliğinde karşımıza çıkan cihaz, şu an için konsept bir tasarım.

Ön kamera sistemi ise şu şekilde:

Galaxy S9 ve S9 Plus’dan bile daha az çerçeveye sahip olan Vivo Apex, ön kamera kullanılmadığı zamanlarda gizleme yoluna gitti. Şirketin açıklamalarına göre 0.8 saniye gibi bir sürede kamera çekmecesi açılıyor ve fotoğraf çekmeye hazır hale geliyor. İşlem tamamlandıktan sonra kamera aynı şekilde yerine geri dönüyor.

Aynı zamanda ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de barındıran Apex, çerçevesiz bir ekran için yapılabilecek bütün fedakarlıkların yapıldığı bir cihaz olmuş durumunda. Vivo henüz Apex’i piyasaya sürmeyeceğini bildiriyor ve hala geliştirme aşamasında olduklarının altını çiziyor. Ancak bir fuarda sergilemek, bu cihazın yakın zamanda resmi bir şekilde duyurulacağına dair işaret.

Bu arada, Barselona’da düzenlenen MWC 2018’de tanıtılan Samsung Galaxy S9’u yerinde incelediğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: