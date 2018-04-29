Ahtapotların 3 Kalbinin Olduğunu Biliyor muydunuz?

Denizlerin gizemli canlılarından ahtapotlarda toplam 3 kalp bulunuyor. 8 kola ayrı biçimde kan pompalama işlemi tek kalp tarafından yapılamazdı zaten.

8 kola sahip bir canlı türü olmalarıyla ünlü ahtapotların, esasında pek de bilinmeyen birçok özelliği vardır. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre; dünyadaki en zeki yaratıklar olarak memelilerden atlar, köpekler, yunuslar, domuzlar ve maymunlardan sonra kuşlarda kargalar ve kuzgunlar yer alır. Bu canlıların ardından bilim insanları öbür hiçbir gruba dahil olamayan ahtapotların da oldukça zeki olduğu kanısındalar. Yapılan pek çok testte, labirentte yollarını buldukları ve hafızalarına kaydedebildikleri gözlemlenmiştir.

Evet ahtapotlar 8 kola sahiptirler ve bu kollar düşmanlarından uzaklaşmalarına ve savaşmalarına yardım eder. Bu kollardan herhangi biri koptuğunda ise, yerine yenisi çıkar. Öte yandan ahtapotlar çok yumuşak ve esnek (kemiksiz) bir vücuda sahip olduklarından, gözleri kadar büyük olmayan deliklerden dahi geçebilirler.

Ahtapotların en sıra dışı özelliklerinden biri de, renk ve derilerini değiştirebilmeleridir. Çizgili bir ahtapotken, aniden benekli bir ahtapota dönüşebilirler. Üstelik renk değiştirme aralıkları da bir hayli sıktır. 7 saat gibi bir süre içinde, 1000’e yakın kere görüntü değiştirebildikleri gözlemlemiştir.