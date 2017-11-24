Ön Siparişe Açılan Tesla Semi, Fiyatı İle Büyük Ses Getirdi

Normalde elektrikli araçların normal araçlardan daha pahalı olmasını beklersiniz değil mi? Tesla'nın duyurduğu Semi tırlarının "imkansız" fiyatlarını görünce bir kez daha düşünün derim.

Tesla, geçtiğimiz hafta “Semi” elektrikli tırlarını duyurduktan sonra, taşımacılık sektöründe büyük hareketlilikler yaşanmaya başladı. Bazı gerçek kamyonculara göre işlevselliği konusunda sıkıntıları olan Semi, kendi web sayfasından fiyatlarını açıklayınca binlerce insanı şaşırtmayı başardı. Tesla tırları tanıtırken 150 bin dolar ve 180 bin dolarlık 300 ve 500 mil menzilli tırlarını duyurmuştu. Bu tırların dışında ilk çıkan özel sürüm olan Founders Serisi ise 200 bin dolara satılacak.

Giriş seviyesi dizel motorlu bir tır yaklaşık 100 bin dolara satılıyor. Biraz daha üst düzey bir tır almak istediğinizde bu fiyat 200-250 bin dolara kadar çıkıyor. Şaşırtıcı durum ise burada başlıyor. Tesla, 150 bin dolardan başlayan elektrikli tırları ile taşımacılık sektörün radarına girmeyi başardı. Yakıt tüketimi ve diğer bazı şeylerin fiyatını baştan düşündüğünüzde çok daha fazla tasarruf sağlayan Tesla Semi, şirketin hesaplamalarına göre iki yıl içerisinde 200 bin dolar tasarruf sağlayabiliyor. Üstelik bu tasarrufu sağlarken gücünden ödün vermiyor. Tesla Semi boş halde 0’dan 100 km hıza 5 saniye içerisinde ulaşabiliyor. Arkasında tam dolu olacak şekilde yük aldığında ise bu süre 20 saniyeye çıkıyor.

Tesla Semi, geleceğin teknolojisi elektrikli araçların yanında uygun fiyat sunarken, bunların üzerine gelişmiş otopilot teknolojisini de sunmayı ihmal etmiyor. Bu otopilot teknolojisinde otomatik acil fren, otomatik şerit tutma gibi yolculuğun büyük bir kısmını kapsayan durumlar yer alıyor. Ayrıca diğer tırlarda çok fazla bulunan kör noktaları olabildiğinde azaltmak için jackknife koruması, sensörler ve kameralarla donatılmış bir tır sizleri bekliyor.

150 Bin Dolara En İyisi

Birçok eleştirmen Tesla’nın Semi’yi nasıl bu kadar ucuza satabileceğini merak ediyor. Elektrikli aracın 1MWh’lık bataryasının maliyeti bile 400 bin doları geçiyor. Bu yüzden, Tesla’nın batarya üretimi konusunda yeni standartlar yakaladığını ve çok yakında daha ucuz arabalarla karşımıza çıkmasını beklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta şirketler, zarar edecekleri işin altına girmezler.

Sizce Tesla, günümüz teknolojisinin maliyeti ile 500 bin dolara yaklaşması gereken bu tırları nasıl bu kadar ucuza satabiliyor? Tesla Semi hakkında en gerçekçi olayları 2019’da, tır yollara çıkınca görebileceğiz.