Ön siparişi henüz yeni alınan Project Scorpio, resmi olarak tükenmiş durumda ve üretimlerin devamının gelip gelmeyeceği konusunda kesin bilgiler yok.

Xbox One X Project Scorpio Edition'ı bekleyen çok fazla insan vardı ancak bunlardan şanslı olanlar yalnızca ön siparişlerini verebildiler. Microsoft, bugün sınırlı sayıda üretilen konsolların ön sipariş sonrasında tükendiğini açıkladı. Üstelik üretimlerin devamının gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak eğer devamı gelmezse, sınırlı sayıdaki konsollardan birini eline geçirmiş biri, konsolu oldukça yüksek ücretlere satabilir.

Microsoft'un bugünkü açıklamasına göre Xbox One X Project Scorpio Edition'ın satışları, Xbox tarihindeki şimdiye kadarki en hızlı satış oldu. Bu oldukça ilginç çünkü bu konsolun üretimi genel anlamda PS4'ten gerideydi ve kağıt üzerinde bu kadar ilgi beklenmiyordu. Bir diğer ilginç olan durum ise bu durumun Microsoft'u bile şok etmesi, çünkü ellerindeki tüm konsollar oldukça kısa süre içinde satılmış oldu ve yenilerinin geleceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Her halükarda Larry Hryb, Twitter'da Xbox One X Project Scorpio Edition için "resmi olarak tükendi" cümlelerini kullandı. Bunun ardından Microsoft, Xbox One X ön siparişlerinin de önüzmüdeki ayda gerçekleştirileceği vurgulandı.

Xbox One X'in 7 Kasım'da piyasaya sürülmesinden önce muhtemelen bir ya da iki defa daha ön sipariş alınacak. Ancak Project Scorpio'da olduğu gibi bir ilginin gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Sonuçta Project Scorpio'ya şimdiye kadarki en güçlü konsol diye hitap ediliyordu.