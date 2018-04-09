İlk konsol oyunlarımızdan birisi olan Atari giderek oyun tarihinin tozlu raflarına gömülüyor. Ancak, çoğumuz da kabul ederiz ki bu konsolu oynarken aldığımız zevki başka hiçbir konsoldan almadık.

Eski bir Atari tutkunu olan Stephen Totillo'nun yakın zamanda gerçekleşen bir oyun konsolu anısı çoğumuzun çocukluktan yetişkinliğe doğru adım atarkenki hikayesine çok benziyor: "Dün çocukluğumda kullandığım, yatak odamı temizliyordum ve ilk oyun sistemim olan Atari Lynx'i buldum. Televizyonuma taktığımda çalışıyordu, buna şaşırmıştım. Eskiden sürekli oynadığım oyun California'yı açtım. Oyunda bir BMX seçtim ancak nasıl geriye doğru gidebileceğimi unutmuştum. Ah, evet B'ye basmalıydım. Bu sabahsa oyunlarda biraz sörf yapmayı denedim. Bu oyun konsolunu 1989 yılında almıştım ve 90'lardan beri de hiç kullanmıyordum."

"70'lerin sonlarında doğdum ve 80'lerin başından beri normal konsollara sahiptim ancak hiç portatif konsolum olmamıştı. Ancak 2001 yılında bir Game Boy Advance satın almadan önce, sahip olduğum tek portatif konsol, on yıl önce Atari Lynx oldu. Yalnızca 3 oyunum vardı ancak onları da çok kez oynamışımdır."

Çocukken oynadığımız oyunları tekrar oynadığımızda genellikle bir nostalji yaşarız değil mi? Ancak insanlar, 2005'li yıllardan itibaren ve akıllı telefonların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte Atari konsollarını hemen hemen hiç oynamaz hale geldi. Bu gerçekten de bize mutluluk getirdi mi? Çoğumuz buna 'hayır' cevabı veririz ancak her yıl yeni çıkan oyunları ya da telefonları kullanmaktan ve satın almaktan da geri durmuyoruz.

Totillo sözlerine şunları da ekliyor: "Lynx'imi aldıktan sonra bir süre Atari'nin daha küçük bir versiyonunu yayınladı. Daha küçük bir şeye ihtiyaçları vardı. Ne de olsa, o kadar büyük bir taşınabilir oyun makinesini kim gezdirirdi?"

Bir dönem giderek küçülen telefon modası, günümüzde yerini giderek daha büyük telefonlara bıraktı. Ayrıca oyun dünyası da, giderek büyüyen ve gelişen bir camia ancak oyunlardan aldığımız zevk eskisine nazaran sizce de daha az değil mi? Peki, sizin ilk oyun konsolunuz ya da oynarken en çok zevk aldığınız hangisiydi?