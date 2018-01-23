One Direction Grubunun Yıldızı, Yeni James Bond Olabilir!

One Direction grubunda şarkıcılık yapan Harry Styles, önümüzdeki James Bond filminde efsane karaktere hayat verebilir.

Dünyanın en köklü film serisi James Bond’un 6’ıncı James Bond’u Daniel Craig, bundan sonra başka bir James Bond filminde oynamak istemediğini açıkladı. James Bond filmlerinde oynamaktan nefret ettiğini söyleyen Craig, ikonik karakteri tam anlamıyla beyazperdeye taşımak için büyük fiziksel zorlanmalar yaşadığını ve bununla birlikte ailesinden uzun süreler boyunca uzak kalmak zorunda kaldığını belirtti.

Uzun süreden beri yeni bir James Bond’un nasıl tepkiler vereceğini bilmiyorduk, ancak Craig’in bu kararından sonra yeni oyuncuları düşünmeye başlamak gerekiyor. Genelde Tom Hiddleston, Idris Elba, James Norton gibi Bond karakterinin altından kalkabilecek sağlam oyuncuların ismi anılırken, Daily Star editörü Lee Smith’in ortaya attığı bir iddiayla, James Bond rolünde hiç beklemediğimiz bir ismi görebiliriz.

Genel olarak gençlerin takip ettiği One Direction grubunda şarkıcılık yapan Harry Styles’ın yeni James Bond olması için destek verdiğini açıklayan Smith, “Harry bunu yapabilir, daha genç bir Bond olmaması için bir neden yok” dedi.

Olurda Styles’a bir teklif gider, o da bu teklifi kabul ederse, yakın gelecekte yeni ve genç bir James Bond görebiliriz. Styles'ı, son olarak James Bond'un oskar adaylığı bulunan filmi Dunkirk'te görmüştük.

Yeni James Bond filmi nasıl olacak bilemiyorum, ancak Craig’li serilerden çok daha farklı olacağına eminim. Son iki Bond filminin yönetmeni Sam Mendes de, Craig’le birlikte James Bond kariyerine son verme kararı aldı. Yeni yönetmenin kim olacağı henüz belli değil, ancak Dark Knight üçlemesi, Interstaller gibi filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın yeni Bond filmlerinin yönetmeni olması bekleniyor. Kişisel fikrime göre Nolan’ın yönetmen koltuğuna geçmesi, zaten efsane olan seriye birkaç kült film daha koyabilir.

Peki, siz Harry Styles’ı yeni James Bond olarak görmek ister misiniz? Çok fazla oyunculuk deneyimi olmayan birinin James Bond gibi çok yüksek bütçeli filmde başrol oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.