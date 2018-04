One Piece ve Sword Art Online'ın Yeni Oyunları Çıktı

Sevilen animeler One Piece ve Sword Art Online için yeni ve ücretsiz mobil oyunlar geldi. Üstelik oyunları hemen indirirseniz, birçok özel içeriğe de ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Son dönemde sevilen anime serileri için yeni oyunlar sunması ile dikkat çeken Bandai Namco, geçtiğimiz ay duyurduğu Dragon Ball Legends ile beklenmedik ve sevindirici bir haber vermişti. Şimdi ise One Piece ve Sword Art Online temalı iki yeni mobil oyun sunuldu. Oyunların ikisi de ücretsiz ve eğer One Piece ve Sword Art Online seviyorsanız, her iki oyunu da seveceğinizi söyleyebiliriz.

One Piece Bounty Rush, maksimum dört kişilik takımlar halinde mücadele edilen, gerçek zamanlı bir dövüş oyunu. Oyun oynarken dikkat edilmesi gereken şey ise seçeceğiniz her bir karakterin birbirinden farklı özellikleri olduğu ve takım kurarken bu özellikleri göz önünde bulundurmak... Oyun yeni çıktı ve bu yüzden şu an oyunu indiren herkese 100 adet 'Rainbow Diamonds' adında oyun içi para ve bir özel karakter hediye ediyor.

Sword Art Online: Integral Factor ise, genel olarak animede yer almayan yeni hikayeler ve karakterler üzerine yoğunlaşan bir oyun olacak. Ancak serinin Kirito, Asuna gibi ikonik karakterleri de oyun içinde yer alacak. Bu oyunu ise 9 Mayıs'a kadar indirdiğiniz takdirde birçok ödül kazanmanız mümkün olacak.

Sword Art Online: Integral Factor, Android ve iOS için mevcut ancak One Piece'ın oyunu şu an yalnızca Android kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Oyunları indirip göz atmak isterseniz, alttaki oyun linklerine bakabilirsiniz, aynı zamanda oyunlara dair görüşlerinizi de bizimle paylaşarak henüz oynamamış olanlarımız için bir fikir verebilirsiniz.