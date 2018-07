OnePlus 3 ve 3T, Android P Güncellemesi Alacaklar

OnePlus 3 ve 3T kullanıcıları telefonlarının eskidiğini düşünebilirler ancak OnePlus ve Google bu konuda hem fikir değil.

Geçen ay OnePlus tarafından eski ve yeni akıllı telefonları kapsayan bir yazılım iyileştirmesi programı resmi olarak duyurulmuştu. Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google, şirketlere Android OS sürüm yükseltmeleri ve iyileştirmeleri için iki yılda bir köklü değişiklikler vadediyor. Bu süre zarfına baktığımız zaman OnePlus 3 ve 3T’nin Android Oreo 8.0 veya 8.1 alması gerektiğini görüyoruz. Daha öncesinden ise OnePlus şirketi bu iki model için Android P güncellemesi yayınlayacağına dair söz verdi. Fakat bu güzel haberin birde iç karartan kısmı var.

Yapılan bu açıklamaya baktığımız zaman ilk olarak OnePlus 3 ve 3T’nin Android 8.1 güncellemelerini atlayacaklarını görüyoruz. Zira Android 8.1 Oreo sürümlerine sahip olan cihazlar Android P güncellemesini önceki sürümlerden çok daha önce alacaklar. Bu da demek oluyor ki Android P güncelleme sıralamasında ilk olarak OnePlus 6, daha sonra One Plus 5 ve 5T, en son olarak ise One Plus 3 ve 3T güncellemeye kavuşacak. Bu açıdan en son Android P güncellemesi alacak olan model 3T ve 3 olarak karşımıza çıkmakta. Yani Oreo işletim sistemini uzunca bir süre bekleyen bu kullanıcılar biraz daha bekleyerek Android P’ye kavuşacaklar.

İşletim sistemi sürümleri bir kenarı dursun, OnePlus’ın OxygenOS 5.1.X için yayınlamış olduğu bir ROM sürümü henüz ortaya çıkmadı. Bu pozisyonda ise OnePlus 3T sahipleri için olumlu bir gelişme söz konusu.

Çünkü bu akıllı telefon modellerine sahip olanlar Android P yükleyebilmek için üçüncü parti bir ROM peşine düşmeye başlayacaklardı fakat buna artık gerek olmayacak. Bu konu hakkında önümüzdeki aylarda OnePlus tarafından daha çok bilgi verileceğini ve çeşitli güncellemelerin yayınlanacağını düşünüyoruz.