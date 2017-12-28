OnePlus 3/3T'nin Yeni Açık Betası Yeni Özelliklerle Geldi

Geçtiğimiz ay itibarı ile resmi Oreo yamalarına kavuşan ve kullanıcılarının yüzünü güldüren OnePlus 3 ve 3T için açık beta güncellemeleri gelmeye devam ediyor.

OnePlus her yıl gerçekten iyi telefonları, iyi fiyatla sunmanın dışında, telefonlarını güncel tutarak da teknoloji çevrelerinin gözüne girmeye devam ediyor. 2017'nin sonlarına yaklaşırken, OnePlus 3 için Beta 29, OnePlus 3T için ise Beta 20 yayınlandı ve iki sürüm de çok güzel özelliklerle karşımızda. 2 ayrı beta sürümü de, Android'in Aralık ayı güvenlik güncellemesini, genel bug düzeltmelerini ve geliştirmeleri içeriyor.

OnePlus Notes

Notları kolayca ve hızlıca alabiliyor.

Notları resim olarak paylaşabilirsiniz.

Raflar üzerindeki widget düzenlenebilir

Quick Clipboard

Kopyalama ve düzenleme yeteneği geliştirildi.

Weather

Yeni hava durumu widget'ı geldi.

File Manager

Dosya yöneticisine 'büyük dosyalar' sekmesi geldi.

Büyük dosyaları silme esnasında hız geliştirmesi yapıldı.

Eğer OnePlus 3 veya 3T'ye sahipseniz ve açık-beta güncellemelerine kayıt yaptırdıysanız, bildirim çubuğuna güncelleme ile ilgili bildirim almış olmalısınız. Eğer açık-beta'ya kayıtlı değilseniz, buraya tıklayarak cihazınız için en yeni sürümü edinebilirsiniz.