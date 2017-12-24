OnePlus 5'e Yüz Tanıma Özelliği Geliyor ( Kesin Bilgi! )

OnePlus'ın amiral gemilerinden biri olan OnePlus 5'e yeni yıl öncesi gelen Oreo güncellemesinin yanı sıra yüz tanıma özelliğinin de geleceği belirtildi.

OnePlus'ın 5T modeliyle kullanıcılarına sunduğu yüz tanıma özelliği, ( iPhone X'daki kadar güvenli ve kapsamlı bir özellik değil ) OnePlus 5 sahipleri için de gelecek. Bu arada mevcut özellik yakın zamanda dağıtılan Oreo güncellemesiyle gelmedi. Halihazırda bu özelliğin geleceği yaklaşık bir ay önce -bizim de haberini yaptığımız şekilde- konuşuluyordu.

Yeni özelliğin geleceği ise en tepeden bildirildi. OnePlus'ın sosyal ağları çok iyi kullanan kurucularından Carl Pei, bugün Twitter üzerinden bir duyuru yayınladı. Pei, yoğun talepler dolayısıyla Face Unlock özelliğinin OnePlus 5'e geldiğini söyledi.

OnePlus 5 ve 5T, donanım açısından çok benzer olduğundan, Face Unlock özelliğinin eski model de çalışması şaşırtıcı bir durum değil. Diğer yandan güncellemenin Oreo güncellemesinden ayrı geleceği belirtildi. Eğer One Plus 5 kullanıyorsanız ve böyle bir güncelleme aldıysanız bize bildirmeyi unutmayın.