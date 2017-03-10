OnePlus 5'in Özellikleri Galaxy S8'i Gölgede Bırakabilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi, Samsung Galaxy S8'i kendisine rakip olarak gözüne kestirdi. Eğer iddialar doğrulukla buluşursa, akıllı cihaz imkansız gibi görüneni gerçekleştirebilir.

OnePlus 5, amiral gemisi akıllı telefon pazarında Samsung Galaxy S8 ile rahatça kapışabilecek hatta onu ekarte edebilecek muazzam özelliklere sahip. Sızan söylentilere göre OnePlus 5'in ilk çarpıcı özelliği seramik ve metal karışımı bir gövdesinin olması. Çinli üretici, işçilik konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

OnePlus 5, 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran desteğine sahip olacak. 4000mAh'lık bataryasının olacağı söylenen akıllı bomba; 8GB RAM ve 128GB dahili saklama alanı ile donatılacak. Arka kamera 23 megapiksel, ön kamera ise 16 megapiksel gibi kayda değer rakamlara sahip olacak.

Amiral gemisi akıllı telefonda USB-C bağlantı desteğinin olması ve Qualcomm 835 Snapdragon yongası ile güçlendirilmesi bekleniyor. Diğer bir iddia ise telefonda 2.35 GHz saat hızında ayarlanan Qualcomm 821 işlemcisi bulunacağı yönünde. Böyle bir telefonun doğal olarak en güncel işletim sistemi Android Nougat 7.0.1 işletim sistemi ile donatılması kaçınılmaz. OnePlus 5'in yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Diğer bir spekülasyon ise OnePlus 3T modelinin, jet siyahı renkle satışa sunulacağı yönünde. Bu model de, halefi gibi 5.5 inçlik Gorilla Glass 4 ekran ve 5.5 inçlik ekrana ev sahipliği yapacak. 1920x1080p ekranın piksel yoğunluğu ise 401 ppi seviyesinde.