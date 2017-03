One Plus 5'in Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Özellikleriyle tam bir donanım canavarı konumunda olan One Plus 5, piyasaya sürülme tarihi belli oldu gibi gözüküyor. Canavarın, beklenenden erken satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

"Amiral Gemi Katili" olarak nam salan One Plus serisi, oldukça iyi bir cihaz olan One Plus 3T'nin ardından yenilenmiş olarak tekrar karşımıza çıkacak. Söylentilere göre yeni cihazın isminin OnePlus 4 olması bekeniyorken, ne var ki Çin merkezli şirket, Samsung'a benzer (Samsung Galaxy Note 5'den sonra doğrudan Galaxy Note 7'e geçiş yapmıştı) bir politika güderek 4 sayısını atladı. Çünkü 4, Çin'de uğursuz sayı olarak nitelendiriliyor.

Bu nedenle OnePlus 5 adını alacak olan cihaz, Quad HD 2560 x 1440 piksel sahip 5.5 inç AMOLED ekranla donatılacak. Yonga mimarisinde ise mümkün olan en iyi seçim yapılarak Qualcomm Snapdragon 835 tercih edilmiş.

Cihaz, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ve 64GB ile 128 GB dahili depolama opsiyonları sunacak. Arka tarafta 23 megapiksel değerinde çift kamera bulunacak. Selfie kamerası olarak da 12 megapiksellik bir kamera düşünülmüş. Donanım canavarı OnePlus 5, dayanıklılıkta fazlasıyla iddialı. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olacak olan cihaz, Android 7.0.1 işletim sistemi ile gelecek ve telefonun; iris tarayıcı, parmak izi tarayıcı ve USB Type-C portu özelliklerle silahlanması olası.

Canavarın, 4000 mAh veya 4.100 mAh kapasiteli batarya ile donatılması bekleniyor. Beklentilere göre telefon, yılın ikinci çeyreğinin sonunda yani Haziran ayında satışa sunulacak.