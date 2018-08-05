OnePlus, Ekranındaki Titreme Sorununa Çözüm Buldu

OnePlus 6 kullanıcıları ekran parlaklığına bağlı titreme sorunuyla ilgili şikayette bulundu. Şirket yeni güncelleme ile sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Çin’in hızla yükselen yıldızı Oneplus 6’nın kullanıcıları, cihazın ekranında ışık titremesi sorunuyla karşılaştı. Geçen hafta başlayan bu sorun için şikayetlerde kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanırken yaptıkları hafif hareketlerde ekranın ışığında titreme oluştuğunu fark etti. Otomatik parlaklık modu etkin değilken, daha çok arka planı beyaz ya da aydınlık içeriklerde kendini belli eden titreme sorununa bazı kullanıcılar iki parlaklık seviyesi arasında kontrolü sağlamak için ekranın bilinçli şekilde titrediğini iddia etti.

Şikayetleri Reddit üzerinden takip eden Oneplus, kullanıcılara ulaşıp sorunla ilgili detaylı bilgi aldı. Cuma günü kendi blog’undan kullanıcılarına güncelleme müjdesini haber veren OnePlus, yoldaki OTA güncellemesi ile titreme sorununu giderecek uyarlamalı parmaklık optimizasyonu içeriyor.

Çinli şirket, güncellemenin yakın zamanda yayınlanacağını, bunun yanı sırası Ağustos ayında Android güvenlik yamasının da çıkacağını açıkladı. OnePlus, bir güncellemeyle iki sorunu da ortadan kaldıracak gibi gözüküyor.