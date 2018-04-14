One Plus’ın Dünü, Bugünü ve Yarını

OnePlus'ın tarihinde de, diğer tüm telefonlarda olduğu gibi iniş ve çıkışlar vardır. Gelecekte OnePlus'ın gelecekte ne gibi telefonlar çıkaracağını merak ediyoruz.

OnePlus, 2014 yılında ilk kez piyasaya girerek heyecan verici yolculuğuna başladı. Şirketin kurucuları Pete Lau ve Carl Pei, şirketi Aralık 2013'te kurdu ve birkaç ay sonunda Nisan 2014'te adı 'OnePlus One' olan ilk akıllı telefonlarını duyurdular. Apple, Samsung, LG, Motorola ve HTC gibi deneyimli şirketlere karşı rekabet ettikleri için ilk dönemlerini kaotik bir dönem olarak ifade edebiliriz.

OnePlus One, çarpıcı kaplaması ve düşük fiyatıyla göze çarpan bir cihazdı. Belirli normların dışında bir değişiklik yapmayı başardığı için, ilk telefonuyla neredeyse hiç zarar görmeden şirket hayatına devam etti. Buna rağmen, bazı telefonların sarı ekran sorunları ve ahizelerinde bazı donanım sorunları vardı. Şirket, 'yazılım düzeltmesi' ile cihazı düzeltmeye çalışmalarına rağmen, bazı kişiler bu sorunla birlikte telefonu bayağı topa tuttu.

Farklı Bir Dağıtım Stratejisi

OnePlus'ın devam eden başarılarının sırrı, sadece akıllı telefonlarının tüketicilere sunduğu inanılmaz deneyimle değil, aynı zamanda benzersiz bir dağıtım stratejisi sayesinde oldu. 2016 yazında OnePlus 3 piyasaya sürülene değin , şirket büyük ölçüde telefonlarını satın almanın tek yolu olarak 'davet sistemini' kullandı.

Davet stratejisinin uzun süredir devam etmesine rağmen, şirket online kanallar aracılığıyla satışlara geçtiğinden, OnePlus, telefonlarını pop-up mağazaları aracılığıyla doğrudan tüketicilere sunmaya da başladı.

'Asla Yetinme' Mottosuyla Kullanıcılarıyla Devamlı İrtibat Halindeler

Şirket, müşterilerinden gelen geri bildirimlerle, müşterilerin telefon deneyimlerini sürekli olarak geliştirmek için çok verimli bir yazılım güncellemesi sistemini kullanıcılarına sundu ve OnePlus'ın en belirgin özelliklerinden birisi ürünlerine nasıl daha değer katacaklarını düşünmeleridir. Tam da bu yüzden akıllı telefonlarının fiyatı konusunda oldukça müşteri odaklı düşünüyorlar.

OnePlus 'Asla Yetinme' Demeye Devam Edecek Mi?

Yıl boyunca, OnePlus'un yeni donanımlarını açıkladığı iki yeni sistemle birlikte, şirket hakkındaki haberler diğer akıllı telefon şirketlerine göre nispeten sessizdi. Akıllı telefon endüstrisi her zaman son derece geçici bir endüstri olma özelliği taşıyor. Zira günümüzdeki sürekli gerçekleşen telefon devrimleri, potansiyel olarak küçük bir figür haline gelebilir ancak bunun tam tersi de mümkün.

OnePlus için, ilk zamanlarından bugüne, kısa bir geçmişe sahip, ancak buna rağmen, kült bir marka olarak da piyasadaki yerini sürdürüyor. Peki, sizin OnePlus telefonları ve şirketi hakkındaki görüşleri nedir? Lütfen, bizlerle paylaşınız.