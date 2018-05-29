Biliyoruz, hepiniz oralarda bir yerlerdesiniz. Oralardan kastımız; büyük camlarla kaplı, içindekilerin ego seviyesinin binadaki kat sayısından fazla olduğu plazalar. Hepinizin de bir hayali var: CEO olmak. Onedio, iş hayatındaki bu klasik tiplemeyi, muhteşem bir skece dönüştürdü.

Üniversiteyi bitirdiniz. Hayatın gerçekleri, pandoranın kutusundan bir bir çıkmaya başladı. Eğer erkekseniz askerliği de aradan çıkarttınız ve iş hayatına büyük heveslerle giriş yaptınız. Gözünüz öyle alçaklarda da değil. Bir ev almak, araba sahibi olmak ve yıllık izinlerinizde Tayland’a gitmek gibi hayalleriniz yok. Daha fazlasını istiyorsunuz. Şirket sahibi olmak, istediğiniz zaman tatile çıkmak, emeğinizi yalnızca kendi refahınız için harcamak gibi...

Ruhen bir yöneticisiniz, dünyanın en büyük girişimcilerini rehber edinmişsiniz. Onların ilham aldıkları şeyleri deneyimlemek için elinizden geleni yaparken bir sabah, telefonunuzun alarmı çalıyor. Yine aynı şey, yine uykunuzu bölüp o plazaya adımınızı atıyorsunuz. Elbette iyi şeylerin biraz sabır ve metanetle elde edileceğine de inancınız tam. Sadece biraz cesarete ihtiyacınız var.

Onedio, işte tüm bu trajikomik durumu işlediği skeci yayınladı:

Özel sağlık sigortası, maaşlara düzenli zam ve geç gelen terfiler (sonuçta terfiler), sizin hayatınızın merkezine oturmuş durumda. Bu durumdan vazgeçip kendinizi tam cesur hissettiğiniz anda, karşınıza evlilik çıkıyor. Aileniz sizden bazı şeyler bekliyor, sizin ruhunuz Silikon Vadisi’ni dolaşıyor. Olmuyor, o cesaret kırıldığında, kolu kırılan kılıç gibi sapı elinizde kalıyor.

En iyisi çalışmaya ve sahip olduklarınızı kaybetmemek adına, her şeyi kabul edip boyun eğiyorsunuz. Hoş geldiniz, burası epey kalabalık doğrusu.