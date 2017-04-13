Merakınız sizin de hesaplarınızın kellesini alabilir: Görüntülerle yayılan siber tehdit dalgaları gerçekleşmek üzere!

İnternet ortamında gizlilik, günümüzün en önemli teknolojik sorunlarından biri haline geldi. Son 1 aydır, 3 yıl önce ilk dalgası gerçekleşen sızıntıların devamı yaşanıyor. Hacklenen platformlar yine iCloud hesapları olunca başta, iPhone kullanıcaları olmak üzere bütün akıllı cihaz sahipleri endişe içerisine giriyor. Buraya kadar aslında tüm süreç normal.

Bugünlerde ünlülerin "Fappening 2.0" olarak adlandırılan ikinci sızıntı tehlikesinin altında bulunması ve yüzlerce özel fotoğrafın internete sızması söz konusu. İlk fotoğraf sızıntılarının faili olan Edward J. Majerczyk suçundan dolayı dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. En az 300'den fazla kullanıcının ve en az 30 ünlünün Gmail hesaplarını ve Apple iCloud hesaplarını hacklediğini itiraf etti. Aslında Edward bu işin ardındaki tek isim değildi. Bu skandaldaki rolünü oynayan ikinci hacker, Ryan Collins oldu. Fotoğrafları çevrimiçi sızdıran üçüncü hacker ise hala aranıyor ve büyük ihtimalle Fappening 2.0 sızıntılarının faili de aynı kişi. Hangi ünlülerin mağdur olduğunu hemen alttaki haberimizde liste ile verdik:

Söz konusu hacklenen hesaplar dünyaca ünlü simaların iCloud hesapları olunca, zaten özel hayatlarının yeteri kadar kurcalanması yetmiyormuş gibi bir de söz konusu ünlülerin fotoğraflarını merak eden ve sızıntıların ardından internette fellik fellik bu görüntüleri arayan ciddi bir güruh var ne yazık ki.

Sızdırılmış fotoğrafların peşinden koşanlar ise çok büyük tehditler altında kalıyorlar. ABD’de yayımlanan diji-kriminal raporlar bunu söylüyor ve tüm meraklılar net bir dille uyarılıyor: Asla görüntüleri taramaya ve açmaya çalışmayın!

Uyarıya kulak asmanız gerektiğini hemen aşağıdakileri hatırlatarak vurgulayalım: