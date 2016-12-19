OnePlus 2 İçin Hazırlanmış, Fakat Herkesin Kullanabileceği 11 Şahane Duvar Kağıdı

OnePlus 2 için hazırlanan, minimalist ve geometrik tasarımlara sahip bu 11 duvar kağıdını isterseniz cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Apple, özellikle iOS 9’dan sonra duvar kağıdı kataloglarında oldukça cimrileşmeye başlamıştı. Bu sebeple iPhone kullanıcıları, kendilerine farklı kaynaklardan duvar kağıdı örnekleri aramaya başlamışlardı. Keza Android kullanıcıları da orijinal örneklerinden ziyade, internette yaptıkları aramalarla kendilerine en uygun duvar kağıdını bulmaya çalışıyorlardı. Şimdi her iki platform için kullanılabilecek, 11 duvar kağıdı örneğini paylaşıyoruz.

Daha çok minimalist ve geometri tasarımlara sahip olan bu duvar kağıdı örnekleri OnePlus 2 için hazırlanmış ve Twitter kullanıcısı @jasonzigrino tarafından indirmeye sunulmuş. Her bir örneğin orijinal çözünürlüğüne ait indirme bağlantılarına ise hemen alt kısımlarından ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza giderler.

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük

Orijinal çözünürlük