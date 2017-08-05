OnePlus 3/3T Beta Çift Uygulama Desteği Getiriyor

OnePlus modellerinde kullanılan OxygenOS beta sürümü firmanın 3 ve 3T modellerine çift uygulama desteği getiriyor.

MIUI gibi özel arayüzlerde uzun zamandır bulunan çift uygulama desteği, OxygenOS Beta güncellemesiyle OnePlus 3 ve 3T modellerine de geliyor.

"Parallel Apps" olarak adlandırılan özellik, ilk bakışta sanki ekranı bölmek benzeri bir fonksiyon getireceğini sanmamıza neden olsa da aslında durum oldukça farklı. Özellik Xiaomi kullanıcılarının da bileceği şekilde, bir uygulamayı tamamen klonlayarak birbirlerinden bağımsız çalışmalarını sağlıyor. Bu sayede iki farklı WhatsApp, Facebook, Twitter hesabını farklı uygulamalarda açarak kullanabiliyor ve hepsinden aynı anda bildirimler alabiliyorsunuz.

Bu özelliği uygulayabilen üçüncü parti uygulamalar olmasına rağmen sisteme gömülü hale getirilmesi stabiliteyi ve verimliliği oldukça arttıracaktır. Eğer OnePlus 3 ya da 3T modellerine sahipseniz buradan beta sürümünü telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu özelliği yakın zamanda Google'ın da stok Android'e entegre etmesini bekliyoruz.