OnePlus 5, 2 Günde 300,000'den Fazla Ön Sipariş Aldı!

Uzun süredir beklenen OnePlus 5 amiral gemisi, sektöre hızlı bir giriş yaptı ve henüz satışı başlamamış olsa da, 2 gün içerişinde 300,000'den fazla ön sipariş aldı.

OnePlus 5 gerek özellikleriyle, gerekse de iPhone 7 benzeri tasarımıyla uzun süredir adından söz ettiriyor. Cihazı merakla bekleyen büyük bir çoğunluk var ve cihazın, geçen seneki OnePlus 3T'den biraz daha kıvrımlı olacak gözüyle bakılıyor. OnePlus 5 ile ilgili fotoğraflar ve videolar da ortaya çıktıkça az çok fikir sahibi oluyoruz.Cihaz, 20 Haziran'da piyasaya sürülecek. Çinli bir teknoloji sitesi ise telefon henüz piyasaya sürülmediğinden, ön sipariş almak için kayıt açtı.

Jingdong.com adında bir Çin perakendecisi, açtığı kayıtttan 48 saat sonra, ön sipariş listesine 300,000'den fazla insan telefona daha erken sahip olabilmek için kayıt oldu. Rakamlar hala yükseliyor ve şu anki durum ise 357,301'i gösteriyor. Bazı insanlar OnePlus 5'in Oppo R11'e benzediğinden dolayı hayal kırıklığına uğrasa da diğer bir kesim telefon hakkında oldukça heyecanlanıyor. İnsanların bu benzerlikten hayal kırıklığına uğraması biraz garip açıkçası, nihayetinde OnePlus 5 de Oppo R11 de iPhone 7'ye benziyor.

Bugüne kadarki elimize geçen bilgiler, OnePlus 5'in Snapdragon 835 yongasetinin yanında 6GB - 8GB RAM, 64GB -128GB depolama alanlarıı ve çift kamerayla geleceği yönünde.

OnePlus 5, 20 Haziran'da küresel çapta satılmaya başlanacak. Ancak şirket, Hindistan da dahil olmak üzere çeşitli Asya ülkelerinde bunu 22 Haziran'da gerçekleştirecek.