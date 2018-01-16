OnePlus 5, 5T, 3 ve 3T İçin Yeni OxygenOS Sürümü Yayımlandı!

OnePlus, kendi akıllı telefonlarında kullandığı başlatıcı olan OxygenOS için v2.3 sürümünü yayımladı. Yeni sürümle birlikte 4 OnePlus modeli yepyeni özelliklere kavuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OnePlus 5 (4. beta sürümü), OnePlus 5T(2. beta sürümü), OnePlus 3 (30. beta sürümü) ve OnePlus 3T (21. beta sürümü) için OxygenOS başlatıcıya yeni bir güncelleme yayımladı.

Güncelleme, OnePlus 5 ve 5T modellerine otomatik klasör etiketleme, aşırı güç tüketen uygulamalar için optimizasyon, akıllı arka plan uygulamaları yönetimi, yedekleme ve geri yükleme işlemleri için OnePlus Switch uygulaması gibi yeni özellikler kazandırırken, aynı zamanda bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor.

Yeni OxygenOS sürümü OnePlus 3 ve 3T modellerine ise şirketin daha önce alay ettiği yüz tanıma kilidini, yedekleme ve geri yükleme işlemleri için OnePlus Switch uygulaması, daha üst modellerde bulunan bazı başlatıcı özelliklerini getirirken bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de bulunuyor.

OxygenOS v2.3 sürümünün OnePlus 5, 5T, 3 ve 3T modellerine getirdiği tüm yeni özelliklerin listesini incelemek için şirketin topluluk sayfasını ziyaret edebilirsiniz. OnePlus 5'deki değişikliklerin listesi buraya, 5T’deki değişikliklerin listesi için buraya, OnePlus 3 ve 3T’deki değişikliklerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.